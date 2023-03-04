基隆市政府產業發展處動物保護防疫所4日上午11時許接獲八斗子派出所通報，有民眾送交一隻受傷老鷹，立即安排獸醫師預備手術，由員警送至寵物銀行後接手治療，但老鷹送達醫院時已昏迷，最終仍因失血過多不治。產發處說明，該鳥為二級保育類大冠鷲，市民行車如遇野生動物，應放慢車速，避免類似悲劇發生。

產發處表示，動保防疫所4日上午11時10分接獲基隆市警察局八斗子派出所通報，於凌晨有民眾送交一隻雙眼出血倒臥環港街道路的老鷹，即立即安排獸醫師於寵物銀行動物醫院備置急救手術器材，等待員警送治。

大冠鷲最後搶救無效，仍宣告不治。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

產發處說明，經獸醫師檢查，其為1隻身長35公分，翼展140公分二級保育類大冠鷲，有腦震盪及嚴重上顎裂開出血、左側眼瞼無法睜開及口喙持續出血，已昏迷，判斷為凌晨遭高速行駛車輛撞擊導致。經獸醫師搶救1小時，最終仍因失血過多，於下午1時22分死亡，後續將採樣進行禽流感監測，以提供動物防疫參考。

產業發展處處長林鼎超表示，大冠鷲是本市常見中大型猛禽，為第二級保育類動物，主要以蛇、鼠類、與蜥蜴爬蟲類等為食，屬於鷹科蛇鵰屬，喜歡在森林近水邊的樹冠上築巢，身長約55至75公分，翼展約150至170公分，很遺憾這隻大冠鷲還未成年就遭此橫禍。林鼎超也提醒民眾，基隆生態豐富，車輛行駛發現有野生動物，最好放慢車速，避免悲劇再次發生。

動保防疫所表示，市府將持續致力於本市野生動物及棲地之保育工作，並提醒民眾，如有發現鳥類或其他野生動物遭受傷害，可直接撥打本府1999市民熱線及動物保護專線2428-0677報案，一起保育野生動物，共同維護環境之生物多樣性。