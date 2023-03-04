中視《飢餓遊戲》明（5日）起連續2集推出特別企劃「流連往返的飢餓之旅第二彈」，與昔日爭到你死我活的殘酷賽制不同，本集由5位主持人推薦自己喜歡的南部景點，帶著旅日投手宋家豪、張文綺、賈斯汀、潘慧如、劉心語等來賓，從台南吃喝玩樂到屏東；而《飢餓》是宋家豪此次返台唯一接下的電視節目通告。

宋家豪目前效力日本職棒東北樂天金鷲隊擔任投手，大部分時間都住在日本，難得回台就上《飢餓》，讓製作單位備感榮幸。被譽為最強外援投手的宋家豪，意外在遊戲中被大家發現竟是個「遊戲黑洞」，讓孫協志忍不住碎碎念：「錄影不講話、不說話沒關係，但要參與啊。」

劉心語（前排左起）、賈斯汀、峮群、許孟哲、蔡黃汝、潘慧如（後排左起）、王仁甫、張文綺、宋家豪、孫協志在《飢餓遊戲-》中玩遊戲闖關。（中視提供）

眾人第一站來到王仁甫推薦的「烤蚵吃到飽」，王仁甫表示這是他與峮峮第一次相遇的地方，孫協志才回了一句「你們現在在蚵寮」，話都還沒說完，王仁甫就跳出虧與柯震東傳緋聞的峮峮，「現在在峮峮面前不要提『柯』。」隨後又趕緊打圓場：「上次柯有倫來了以後就跟峮峮變成好朋友。」讓一旁的峮峮又氣又笑。

《飢餓遊戲》每周日晚間8點在中視播出，隔周六晚間8點中天娛樂台也能收看。