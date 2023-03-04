中正二警方向銀行致贈「感謝狀」。（警方提供）

老婦匯款遭警阻攔 不死心2小時後又跑來

84歲蔣姓婦人接獲詐騙集團來電，指有未上市股票販售，至少可賺2倍，老婦興沖沖前往南昌路銀行，準備匯出98萬，被中正二警方攔阻後，竟然覺得警察好煩，不死心等了2小時後又跑回來，這次警方出現相關新聞報導，她看後才相信被騙，對警方的耐心十分感謝。

中正二分局南昌所日前接獲永豐銀行南門分行通報，表示有老婦要匯款，行員詢問用途時支吾其詞，疑似遭詐騙，巡佐張富勝、警員陳俊熙隨即前往了解狀況。

蔣婦看到一堆人圍著她面露不悅，表示是家裡要裝潢，所以才來匯款，「你們幹嘛問那麼多？」、「我不會被騙啦！」最後不滿離開。

2個小時後婦人再度返回，行員一看是她，立刻再度通報警方，再警方熱心詢問下，蔣才說她接到營業員電話，要介紹她未上市股票，一但上市獲利至少2倍。

警方最後拿出類似案件新聞，再三解說沒有這麼好賺的事，最後才將老婦勸醒，及時保住老本。

中正第二分局呼籲，詐騙集團提供的訊息時常真偽參半，也導致民眾對於詐騙訊息的過濾難度增加。民眾如遇無法辨別的情況，可尋求警方或銀行行員協助求證，以保自身財產。

中正第二分局對於銀行行員及南昌路派出所員警謹慎且積極作為深表肯定，由分局長李憲蒼親赴該銀行分行致贈「感謝狀」，警民合作一起打擊詐騙。