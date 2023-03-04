知本林道增設動物通道，野生動物爬樓梯萌樣曝光。（台東林管處提供）

台東林管處今天在知本林道及知本國家森林遊樂區辦理「治理工程友善生態環境教育訓練暨NGO交流座談會」，台東林管處落實治理工程導入生態觀念，在人造構造體架階梯、爬網等建立各善動物通道，透過知本林道1處紅外線攝影機拍下食蟹獴、白鼻心、黃喉貂、山羌及水鹿等野生動物相繼利用通道通行，顯示友善通道發揮效用。

集水井增設階梯斜坡動物通道，林管處紀錄到多種動物利用階梯通道。（台東林管處提供／蔡旻妤台東傳真）

台東林管處指出，去年邀請荒野保護協會台東分會野溪調查小組楊坤城組長及野聲環境生態友善團隊，針對知本林道現有集水井進行動物通道補償改善方案，在完成動物通道優化後，經由紅外線攝影機記錄到食蟹獴、白鼻心、黃喉貂、山羌及水鹿等動物相繼利用通道通行。

集水井增設階梯斜坡動物通道，林管處紀錄到多種動物利用階梯通道。（台東林管處提供／蔡旻妤台東傳真）

台東林管處長吳昌祐指出，知本林道基於防洪需求，進行集水井滯洪工程，因構造物量體較大，恐阻隔野生動物活動，因此修築階梯做為友善通道，拍到的影像顯示，野生動物利用通道通行，證明動物友善通道的成效，喜愛登山健行的遊客，若有機會來到知本林道時，也能觀察到這些動物友善措施的巧思。

台東林管處邀請生態團體、在地民眾及各公部門單位參與，實際走訪知本林道針對既有構造物動物通道改善情形，也邀請長期投入在地生態研究的在地工作者呂縉宇帶領大家了解知本林道的治理工程現況及成果對於野生動物的影響。

吳昌祐說，自2017年林管處導入生態友善檢核機制，設計工程前導入生態考量，因應不同動物需求，會有供哺乳類動物通行的階梯、昆蟲爬行的攀網，材料除了混凝土、麻繩，並就地取材以石頭、枯木堆疊，朝向生態友善林道發展前進。