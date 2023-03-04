金門環島北路3日下午潘姓男子駕駛自小客車與蔣姓男子所騎機車又發生碰撞。(圖／警方提供)

3日晚間金寧鄉瓊安路嚨口路段1名呂姓男子酒駕自撞受困車內，經救出後送醫並依法送辦。(圖／警方提供)

4日下午金寧鄉榜林圓環又發生一起嚴重車禍，白色賓士與機車發生嚴重碰撞，機車騎士當場噴飛躺臥血泊當中。(圖／民眾提供)

金門地區近日車禍頻傳，昨（3）日下午環島北路接連發生2起車禍意外造成3人送醫、晚間瓊安路嚨口段又有1男子酒駕自撞受困車內，經消防員破門救出後送醫並依法送辦，今（4）日下午榜林圓環再發生賓士轎車與機車相撞意外，騎士躺臥血泊中緊急送醫急救，肇事原因仍待警方釐清，短短24小時內大小車禍不斷，民眾心驚問天：金門的道安怎麼了？

據警方指出，3日下午16時30分許，陳姓女子駕駛自小客車沿環島北路2段由金湖往金城方向行駛，行經后沙路段時，疑似因身體狀況不佳，導致自撞路邊行道樹發生交通事故，造成自小客車前車頭損壞，陳姓駕駛胸口挫傷。同路段相隔約15分鐘，潘姓男子駕駛自小客車沿環島北路1段由金寧往金城方向行駛，行經仁愛新村路段欲右轉時，與同向由蔣姓男子所騎乘附載洪姓女乘客普重機車發生碰撞，事故造成普重機車頭損壞，蔣姓駕駛及洪姓乘客多處擦挫傷。上開2起事故，傷者均由消防隊送往部立金門醫院治療，警方現場實施酒測，均排除酒後駕車。

另3日晚間20時許，金寧鄉瓊安路嚨口路段1名呂姓男子駕駛自小客車沿瓊安路由后沙往安岐方向行駛，行經嚨口路段時，因不明原因偏離車道，車輛翻落至路旁溝渠，導致自小客車前車頭損壞，呂姓駕駛受困車內，經消防局利用破壞工具破門後，始將呂男自駕駛座救出，並發現呂男全身多處挫傷，由消防隊送往部立金門醫院做進一步治療，警方對呂男實施酒測，酒測值為0.65mg／L，已超過法定標準，顯無法安全駕駛，將依刑法公共危險罪嫌函送福建金門地方檢察署偵辦。

今（4）日下午近15時，金寧鄉榜林圓環又發生一起嚴重車禍，一輛白色賓士轎車與機車發生嚴重碰撞，機車騎士當場噴飛躺臥血泊當中，現場零件、物品散落一地令人怵目驚心，熱心民眾見狀報案，緊急由救護人員將受傷騎士送醫搶救中，詳細肇事原因仍待警方釐清。

短短不到24小時就發生4起車禍造成5人送醫，消息一出便引發很多金門鄉民於社群軟體熱烈討論。民眾質疑小小的金門車流量又不多，怎麼會一天到晚車禍頻傳，金門的道安到底出了什麼狀況？相關單位應該積極找出原因設法改善。有人建議加強宣導交通規則減少「三寶」路上發作；也有人認為多裝設科技執法降低車速會不會好些；更多民眾不解非常容易肇事的榜林圓環、東門圓環、小徑圓環等這幾處有軍事碉堡或銅像遮擋視線的地方，為何不裝設紅綠燈，或者將建物移至他處另作陳設，以改善行車視線與動線，或許就能減少些車禍事故的發生，但這一切都需要主政者與相關單位運用智慧來解決，還給金門民眾「行的安全」。