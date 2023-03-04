大陸在2021年年底以檢出介殼蟲為由，禁止我國鳳梨釋迦銷陸，重創我國鳳梨釋迦價格，以2021年年初尚未被禁止的時候，每公斤產地價格甚至可達90餘元，但如今只剩下不到50元，價格直逼腰斬。

為維持鳳梨釋迦價格，農委會去年底再度啟動鳳梨釋迦相關措施，國外行銷目標預計執行5000公噸、國內行銷7000公噸及加工3000公噸，總計1萬5000公噸，但目前已接近鳳梨釋迦產季末，但出口僅2838公噸、國內行銷4748噸、加工1123噸，執行率僅約5成。

農委會表示，為穩定國產鳳梨釋迦國內市場，讓國人可以輕鬆購買，該會持續與全聯福利中心、大潤發、家樂福及全家便利商店等國內通路合作，並首度上架至好市多及於統一超商推出產銷履歷截切商品。

雖然目前產地平均價格已達每公斤41.9元，較數周前已有回升，相較於遭大陸禁止前的2021年年初每公斤上看80餘元已經是腰斬，農糧署副署長姚志旺說，因為當時還仍外銷大陸，仍維持頗好價格，但農委會仍透過各種方法維持，以今天來看，北農批發價也維持在每公斤50多元，雖然沒有說賺多錢，但仍讓農民有獲利。

農委會提及，去年針對鳳梨釋迦保險整合為1張收入型保險，提供保障程度95％、80％及70％等3種方案供農民選擇，保障效果優於成本型保單，目前鳳梨釋迦於臺北第一果菜批發市場價格不若去年同期價格情形，預估農民可獲全數獲得理賠，於產期結束後結算理賠金交付農民，可藉由保險移轉風險，保障營農收入。

農委會也呼籲，為穩定鳳梨釋迦量價及市場供需平衡，鼓勵農友儘速調整鳳梨釋迦產業結構，並推動轉作每公頃補助20萬元及品種更新每公頃補助5萬元外，今年也提供每公頃15萬元的「廢園」選項，農民可洽詢土地所在地農民團體。