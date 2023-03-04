大陸上觀新聞報導，十四屆大陸全國人大一次會議4日舉行新聞發布會。在回答有關今年和今後五年立法規畫問題時，王超說，今年大陸全國人大常委會圍繞8個方面初步安排35件繼續審議和初次審議的法律案。凸出重點領域、新興領域、涉外領域立法。

這8個方面包括：堅持和完善人民代表大會制度；構建高水準社會主義市場經濟體制；實施科教興國戰略；推進建設社會主義文化強國；保障和改善民生；推動綠色發展；完善社會治理體系；完善國家安全法治體系等。

王超介紹，目前，十四屆大陸全國人大常委會立法規畫編制工作已經啟動，正在向各個方面廣泛徵集立法專案，將凸出重點領域、新興領域、涉外領域立法，完善以憲法為核心的中國特色社會主義法律體系，為全面建設社會主義現代化國家、全面推進中華民族偉大復興提供高品質法治保障。

關於過去五年立法工作，王超表示，十三屆全國人大常委會堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，貫徹習近平法治思想，深入推進科學立法、民主立法、依法立法，法律規範體系建設取得歷史性成就，生動體現了全過程人民民主的要求。