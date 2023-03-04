由金鐘視后黃姵嘉、楊子儀、張耀仁等人主演的奇幻愛情台語劇《再見之後》，本周末將播出大結局。繼上一集楊銘威癡心示愛之後，黃姵嘉這集迎來「雙告白」，連楊子儀也吐露對她心意，「我很想妳，妳不在的日子我很不習慣。」讓黃姵嘉傻眼，「我以為你不喜歡女生！」

黃姵嘉接受「雙告白」，繼楊銘威後再被楊子儀示愛。（公視台語台提供）

談到《再見之後》與黃姵嘉合作印象深刻的經驗，楊子儀回憶一次演出情感很重的戲，「開拍前我先不帶感情地順了一次台詞，姵嘉就問我：『等等你這句台詞會這樣講嗎？』我回：『可能把情緒放進去後會重一點，怎麼了嗎？』她說：『我覺得你這裡會崩潰耶！』我當時聽完覺得不以為意，男兒有淚不輕彈，沒想到一開拍，眼睛完全失禁，一卡之後黃姵嘉就說：『你看吧！根本忍不住吧！』我只能說，影后不愧是影后！」

《再見之後》最終回楊子儀擁抱黃姵嘉。（公視台語台提供）

張耀仁則與黃姵嘉是同大學不同科系，合作過後才變熟，意外發現女方是吃貨，「每次收工都是搭姵嘉的車回飯店，她車上都有滿滿的零食，我經常坐在後座吹著風，聽她放音樂邊唱歌，感覺很好。」

另外，上一集播出應采靈與黃姵嘉過去爆發正面衝突，當時黃姵嘉現身男友張耀仁住處，發現飾演張母的應采靈也在場，但應采靈沒給她好臉色，直批女方阻擋兒子前程，甚至侮辱黃姵嘉，「跟狗一樣，叫妳來就來！」

而大結局中，痛失愛子與男友的兩人再度聚首，應采靈難過，「如果要追究，凱威（張耀仁角色）的死我要負最大責任。」黃姵嘉則要求對方不要自責，無緣婆媳最終和解。而最後劇情也爆出令人意外的過往故事，當年因應采靈而與男友大吵的黃姵嘉，腹部隱隱作痛，抱著肚子的她在最終回也揭曉「驚人真相」。

奇幻浪漫台語戲劇《再見之後》即將於3月5日播出最後一集，每週日晚間8點公視台語台、晚間10點華視頻道播出。