違規不檢討自己，都在檢討別人？有正妹在網上抱怨，她提到「新莊建中街真的住一群檢舉達人耶！」，民眾看醫生「停一下」讓人下車就被檢舉開單，廠商臨停或也被開單，客人停一下買東西也遭開單，警察都不給商量只回「有人檢舉」，讓她酸爆「建中街的罰單業績爆棚」；這樣的言論也被網友狂批「什麼時候新莊人變得這麼沒素質了？你是外地搬來住的吧？不要污辱我們新莊好嗎？」。

一名正妹在臉書社團「我是新莊人我愛新莊區」發文，她提到新北市新莊區建中街真的住一群檢舉達人，「看醫生停一下子讓人下車檢舉開單」、「廠商下貨開單」、「客人停一下車下來買東西開單 」，想和警察商量被拒絕，警察回一句「有人檢舉」，她認為更扯的是剛被開單，不到2分鐘，另外一名警察又要來開單，但「還好1小時內無法開2次，真的越來越扯」，她酸爆「建中街的罰單業績爆棚啊」。

正妹在網上抱怨新莊建中街車子臨停就被舉發、開單，要和警察商量遭拒絕，酸爆「建中街的罰單業績爆棚」。（翻攝自臉書我是新莊人我愛新莊區）

貼文一出，狂遭網友打臉紛紛留言表示「看來建中街也住一群違規達人」、「現在違規不檢討自己，都在檢討別人」、「就不要違規啊」、「新莊就已經夠行人地獄了，你們還違停到底是要人走哪啊？活該被開單」、「有人檢舉到警察來開單的時間，應該不算『一下』吧」。

還有網友表示，「什麼時候新莊人變得這麼沒素質了？你是外地搬來住的吧？自己有錯然後怪別人檢舉？不要污辱我們新莊好嗎？」、「你要不要來看建中街違停多嚴重，有時兩側車道都給你停車，不知道的還以為單行道」。