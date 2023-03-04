自上週五（2月24日）起，數千名美軍士兵前往泰國的一個海灘上，與多國盟友共同進行戰訓演習，這場年度軍事演習「金色眼鏡蛇」（Cobra Gold）是亞洲最大型的軍演之一，共有30國以上近7000名部隊參與戰訓演練，今年還新增了「太空安全」演習科目。美軍這次派出的兵力，較去年增加了4倍。金色眼鏡蛇演習的叢林生存訓練相當有名，會教導各國部隊如何確保營養、水份和體力。
據《阿拉伯衛星電視台》（Al Arabiya）3日報導，今年為金色眼鏡蛇演習的第42年，匯集來自美國、泰國和亞洲盟友們的數千名軍隊，進行連續數天的演習。面對中國大陸強硬的態度，華盛頓一直試圖加強在該地區的軍事聯盟。
美國、泰國和南韓士兵在該國東部一個海軍基地附近進行聯合水陸作戰，戰鬥機從頭頂上呼嘯而過，戰甲車在沙灘上轟鳴而行。新加坡、印尼、馬來西亞、南韓和日本的人員也參加了跨越陸地、海洋和空中的演習，其中還包括了大名鼎鼎的叢林求生課程。
美軍今年派出約6000名人員參加演習，是去年派遣的4倍兵力以上。此外，上個月美國和菲律賓同意恢復在爭議的南海進行聯合巡邏，並達成協議，讓美國軍隊可以進入菲律賓的4個軍事基地。
首爾和華盛頓最近加強了聯合軍事演習，以應對北韓一年來違反制裁的飛彈測試，這激怒了平壤，他們認為這樣的聯合演習是入侵的排練。
美國海軍陸戰隊上尉柯羅奈爾（Jonathan Coronel）表示：「雖然我們說不同的語言，但我們攜手追求一個自由開放的印太地區，這就是金色眼鏡蛇演習的重點，」
泰國皇家海軍總司令猜宗欽巴上將（Cherngchai Chomcherngpat）表示：「泰國、美國和南韓，我們在該地區有很好的合作，」「一起訓練非常重要，如果該地區出現緊張局勢，我們就會互照應。」
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