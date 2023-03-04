U.S. and Royal Thai Armed Forces service members, along with partner and allied nations, participate in the opening ceremony of Exercise Cobra Gold 23, Feb. 28, 2023, at U-Tapao International Airport, Ban Chang district, Rayong province, Kingdom of Thailand. pic.twitter.com/bfKaWiqZuI — Exercise Cobra Gold (@ExerciseCG) February 28, 2023

自上週五（2月24日）起，數千名美軍士兵前往泰國的一個海灘上，與多國盟友共同進行戰訓演習，這場年度軍事演習「金色眼鏡蛇」（Cobra Gold）是亞洲最大型的軍演之一，共有30國以上近7000名部隊參與戰訓演練，今年還新增了「太空安全」演習科目。美軍這次派出的兵力，較去年增加了4倍。金色眼鏡蛇演習的叢林生存訓練相當有名，會教導各國部隊如何確保營養、水份和體力。

據《阿拉伯衛星電視台》（Al Arabiya）3日報導，今年為金色眼鏡蛇演習的第42年，匯集來自美國、泰國和亞洲盟友們的數千名軍隊，進行連續數天的演習。面對中國大陸強硬的態度，華盛頓一直試圖加強在該地區的軍事聯盟。

2018年2月19日泰國皇家海軍陸戰隊士官長暨叢林生存訓練教官，在金色眼睛蛇演習的叢林生存訓練中示範吃蠍子。（資料照／DVIDS）

美國、泰國和南韓士兵在該國東部一個海軍基地附近進行聯合水陸作戰，戰鬥機從頭頂上呼嘯而過，戰甲車在沙灘上轟鳴而行。新加坡、印尼、馬來西亞、南韓和日本的人員也參加了跨越陸地、海洋和空中的演習，其中還包括了大名鼎鼎的叢林求生課程。

美軍今年派出約6000名人員參加演習，是去年派遣的4倍兵力以上。此外，上個月美國和菲律賓同意恢復在爭議的南海進行聯合巡邏，並達成協議，讓美國軍隊可以進入菲律賓的4個軍事基地。

2018 年2月19日，在金色眼鏡蛇演習期間，叢林生存訓練教官在叢林生存訓練期間向韓國、泰國皇家和美國海軍陸戰隊展示了一隻馬陸以及要怎麼吃牠。（資料照／DVIDS）

首爾和華盛頓最近加強了聯合軍事演習，以應對北韓一年來違反制裁的飛彈測試，這激怒了平壤，他們認為這樣的聯合演習是入侵的排練。

2019年2月15日，泰國金色眼鏡蛇演習期間，美國第4海軍陸戰隊第1營的海軍陸戰隊員在叢林生存訓練期間吃活蠍子。（資料照／DVIDS）

美國海軍陸戰隊上尉柯羅奈爾（Jonathan Coronel）表示：「雖然我們說不同的語言，但我們攜手追求一個自由開放的印太地區，這就是金色眼鏡蛇演習的重點，」

泰國皇家海軍總司令猜宗欽巴上將（Cherngchai Chomcherngpat）表示：「泰國、美國和南韓，我們在該地區有很好的合作，」「一起訓練非常重要，如果該地區出現緊張局勢，我們就會互照應。」