新竹縣長楊文科（左）4日到竹東網球場視察，聽取選手及教練們的意見。（新竹縣府提供／邱立雅竹縣傳真）

全中運資格賽網球項目開賽首日，因場地不平整到致一名張姓學生腳踝扭傷，引發場地安全性疑慮，受傷學生母親4日在高雄受訪時表示，學生參加國家級賽事，居然連提供安全無虞的比賽環境都做不到。對此新竹縣教育局長楊郡慈表示對學生受傷感到抱歉，縣府立場絕對是不希望任何一個選手因比賽受傷。

新竹縣承辦全中運賽事，2日網球資格賽當天清晨場地才驗收完畢，開賽前1天選手們就發現，人工草皮場地第4面球場竟然還在趕工鋪草皮、撒沙，家長透露，選手們到球場熟悉場地時，就已經發生很多狀況，沙子分散不均勻、人工草皮接縫處不平，其他家長與教練們抱怨連連，但隔天比賽還是如期進行。

對於張媽媽的不滿，楊郡慈表示尊重家長意見，對學生受傷感到抱歉與遺憾，絕對是不希望任何一個選手因為比賽受傷，後續會盡全力協助學生權益，對外界的所有要求與期待，都虛心接受大家指教，會持續把賽事做好。

4日當天竹東鎮公所與縣府也前往比賽場地會勘，考慮停賽3天做場地總體檢，但須待當晚領隊會議後才有初步決議。竹東鎮公所說明，去年12月工程發包之時，發現場地旁的水溝損壞嚴重，若未能重新施作溝蓋，後續瀝青混泥土鋪面及草皮無法舖設。

當時發現問題後，竹東鎮公所即迅速與縣府反映，並想辦法追加預算及變更設計，一直到今年1月才確定經費。竹東鎮公所表示，為了確保工程進度，公所也跟包商溝通，務必要先改善水溝問題，否則場地將趕不上賽事。目前公所持續在每場賽事後，均會去巡視、整理以及檢視場地。