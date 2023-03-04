大陸齊魯網·閃電新聞4日報導，山東威海「靖遠艦」遺址第一期水下考古調查1日獲評2022年度山東省五大考古新發現。威海是甲午戰爭終戰之地，為探明威海灣甲午沉艦現況，2022年8月至10月下旬，山東省水下考古中心聯合大陸國家文物局考古研究中心和威海地方文博機構開展「靖遠艦」遺址水下考古調查工作。確定了沉艦鍋爐艙、艏彈藥艙、艉彈藥艙的位置，基本摸清了沉艦殘骸的整體情況。

在TG3中發現了210毫米克虜伯炮彈1枚，是迄今為止水下考古發現口徑最大的炮彈。王澤冰表示，通過以上關鍵出水文物並結合歷史資料分析可基本確認其為北洋海軍「靖遠艦」同時，這些出水文物揭露了更多的戰爭細節。「我們其實發現現場並不是像之前傳說的，有很多的炮彈裡面摻雜沙子或者其他東西，反而大量的彈藥其實是比較先進的，很多都是從英國直接訂購的；另外我們在現場發現大量彈殼，說明在當時戰爭的過程中存在著大量的反擊行為」，王澤冰說道。

靖遠艦遺址水下考古揭露甲午戰爭細節「炮彈摻沙」無實證。圖為靖遠艦遺址地理位置圖。（齊魯網·閃電新聞）

「靖遠艦」遺址發掘出水的大批文物充實了甲午戰爭研究的實物資料，必將推動近代海軍史、甲午戰爭歷史研究再上新台階。同時，「靖遠艦」遺址是百年前甲午戰爭的實體見證之一。