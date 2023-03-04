日前臉書上一名網友上傳一段影像至社群「林口大家庭」，影像中2名幼童行經林口區一處無號誌路口時，因車流眾多，2名幼童在路邊徘徊不敢通行，一名機車騎士見狀便把車停下，下車帶著2名幼童過馬路；林口警指出，汽車行經行人穿越道未禮讓行人穿越時，將處1200元以上3600元以下罰鍰。

當時2名孩童在道路右側的路邊徘徊難以過馬路，但往來行車彷彿沒看到有人要過行人穿越道般，逕自開過路口，直到有名機車騎士見兩名孩童遲遲無法通過，趕緊下車協助兩人通過馬路，才成功通過該路口。

林口警表示，該處雖無號誌管制，但地上畫有行人穿越道，駕駛行經時應優先禮讓行人通過，警方將持續取締汽機車未禮讓行人，另也呼籲駕駛行經路口、行人穿越道時多加禮讓行人，以維護用路人安全。

林口警強調，根據《道路交通管理處罰條例》規定，汽車駕駛人，駕駛汽車行經行人穿越道有行人穿越時，不暫停讓行人先行通過者，處1200元以上3600元以下罰鍰，但目前尚未有民眾檢舉。