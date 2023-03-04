2022台南購物節壓軸最大獎輕豪宅今天抽出幸運得主，曾小姐憑著一張永康家樂福930元發票登錄抽獎，幸運抽中市值970萬元的輕豪宅，當一公布幸運兒，現場不少人哀嘆「怎麼不是我？」

2022台南購物節從去年7月14日開跑以來，總計消費登錄金額突破73億元，活動最大獎、位於市政特區價值970萬元輕豪宅，今天抽出，現場還有一段插曲，一開始抽出的得主，經律師當場公證，發現該張發票為高雄消費，不符合抽獎資格，判定無效。

今天抽獎由台南市政府經發局副局長蕭富仁代表市長黃偉哲，與遠雄建設副總經理楊舜欽、龍騰建設副總陳宗燦、台南市不動產開發商業同業公會理事長郭建志及台南市大台南不動產開發商業同業公會理事長胡炳昆共同抽出。

現場除了抽出萬眾矚目最大獎房子得主外，也抽出現金10萬元2名、宏佳騰智慧電車4台、iPhone 14手機6支、現金5萬元1名等多項豐富大小獎，現場邀請律師見證直播抽獎。

經發局指出，台南購物節從去年7月開跑以來，一路加碼延期至今年2月28日圓滿落幕，根據統計資料顯示，台南購物節有超過26.2萬會員，累積登錄發票張數達599萬張，登錄金額達73.1億元。