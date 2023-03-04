選手阿夫的表現被小春大讚像是在看演唱會。（三立提供）

三立、MTV《大嘻哈時代2》已展開LINE VOOM遺珠投票，經過四個月激戰磨練，選手們個人特色越來越鮮明。本週客座評審邀請小春加入評選，過程中他表示作為饒舌歌手最重要的條件，給饒舌新秀建議：「第一要件要有極大的自信，不管是遇到甚麼樣的困難都要想辦法突破逆境。」

經過四個月激戰磨練，選手們越來越成熟，個人特色越來越鮮明。本週客座評審邀請小春加入評選，為節目帶來全新火花，在評審過程中，他表示作為饒舌歌手最重要的條件，每個人都要有自己的樣子，展現自己最有特色的一面，他也給饒舌新秀建議：「第一要件要有極大的自信，不管是遇到甚麼樣的困難都要想辦法突破逆境。」

這季參賽者語言十分多元，小春專業的認為因為音階的關係「台語比較簡單」。它的音階有些比較像英文，國語有一聲、二聲、ㄅㄆㄇ比較多一點。而先前有許多選手忘詞，小春認為雖然當饒舌歌手詞比較多，但要一直不斷的練習，一直去順它，在錄歌的時候就要習慣把它背好，在錄音的時候也會比較游刃有餘。

先前迪拉胖曾誇讚有「瘦子帥哥tone」的阿夫，在舞台上越來越有自信，本週比賽竟讓小春驚豔，認同他在表演歌曲的編排上很抓耳，讓小春很享受他的表演「我喜歡他在舞台上的樣子，看起來很鬆很像在看他的個人演唱會」，迪拉胖也給出很高的評價「他的副歌，讓我找不到缺點」。最嚴厲的陳星翰難得讚美「他就是表達終結者，個人魅力沒話講」，蔡詩芸也覺得阿夫的強項是演唱很多元，可以唱很多不一樣元素的Hip Hop，是可以走很遠的。

另阿跨面也是很有特色的選手，他讓大家印象最深就是上節目總是穿藍白拖，他很酷的表示因為自己平常都穿藍白拖，也覺得是特色，不如就不要換。阿跨面的演唱讓小春也激賞，笑說：「你以後表演應該不會只穿同一件衣服，因為我會送你！」陳星翰也開玩笑說：「有沒發現他腳趾在藍白拖外面。」阿達覺得這是他最酷的地方，這時小春趕緊補說：「沒關係，我會再送他一雙夾腳。」對於阿跨面的表現，讓迪拉胖也很直言的說：「覺得他是我想要簽的人。」