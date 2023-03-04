台南一名女子30年前透過相親與男子阿煌（化名）成婚，生下3子女，未料阿煌丟她1人獨自扛起家中經濟，多次不顧她意願強迫發生性行為，還與養生館女員工交往，讓她忍無可忍訴請離婚。台南地院審結，判准2人離婚。

判決書指出，女子主張，30年前透過相親與阿煌結婚，婚後育有3名子女，阿煌雖有穩定且正當的收入，卻不願將錢用於家用，長年讓她獨自扛起家中經濟重擔以及養育3名子女的重責大任。

女子表示，阿煌因嫌年幼的子女吵，自行分房睡，僅會在有性需求時，強迫她發生性行為，還曾在睡夢中脅迫她發生性行為，她與同房睡的子女都為此受到精神與實質騷擾，無法安穩入睡；此外，阿煌還沉迷六合彩賭博，跟養生館女員工交往等行為，都讓他們的婚姻出現嚴重破綻致無法回復的程度，故依法訴請離婚。

對此，阿煌稱自己負責繳納房貸，沒有不負擔家用，另指控妻子帶著3名子女與另名男同事出雙入對，否認在夜晚潛入妻子的房內強迫發生性行為，他並無不抽菸、喝酒及賭博等不良嗜好，衷心期盼妻子與3名子女能夠回家團聚，希望法院不要判准離婚。

台南地院審理時，法官發現夫妻雙方已分居20餘年，彼此幾乎沒有聯絡，且阿煌在案件審理時，從未到庭挽回雙方婚姻，僅具狀指控妻子的罪狀，再者，雙方於訴訟中指責、埋怨對方過錯的行為，均可見這段婚姻已無互信、互愛、互諒的基礎，夫妻情愛喪失殆盡，故判准離婚。可上訴。

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