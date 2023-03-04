台中市政府推動興建台中巨蛋，因疫情及原物料上漲等因素6度流標，市府追加預算34億餘元，總經費近百億元，3月中旬將送市議會審議。藍營市議員張彥彤、羅廷瑋、吳呈賢、黃健豪、林昊佑、楊大鋐聯合呼籲市議會不分黨派支持追加預算。民進黨團總召何文海則強調，會好好監督。

台中巨蛋歷經3任市長規畫，落腳於北屯區14期重畫區，藍營市議員表示，台中巨蛋不僅能提供運動賽事、演唱會舉辦場域，未來更可以多元使用，有助帶動觀光產業效益。張彥彤表示，台中市作為全國第二大城市，人口超過280萬，若把中彰投雲苗加入，有接近600萬人絕對需要一個「巨蛋」。

羅廷瑋感嘆，台北、高雄、桃園有巨蛋，包括新莊、苗栗跟竹北都有比我們好的室內體育場館，台中市卻沒有，除了洲際迷你蛋之外，就只有臺體大體育館，前者容量只有3000人，後者不僅建物老舊，維護狀況也不理想。吳呈賢指出，因台中沒有像樣的場地，SBL、大專籃球聯賽複賽與高中籃球聯賽，複賽以後賽程完全跳過台中，讓許多中部的球迷感到十分心酸。

黃健豪也提到，台中過去舉辦過五月天演唱會及國內籃球、排球職業聯賽，但苦無合適的室內大型場館，導致觀眾人數受限或是表演場地受限，而無法呈現出最完美的視覺效果。林昊佑、楊大鋐說，以台北小巨蛋為例，未來大型展覽、宗教活動或企業聚會等，都可以在台中巨蛋舉辦，場地租金和外牆廣告足以撐起台中巨蛋場館的營運。

台中市議會民進黨總召何文海強調，大家都樂觀其成巨蛋興建，但這次追加預算增加幅度太高，若能拿出數據說服大家當然沒問題，請市府做專案報告說明，民進黨會好好監督。議員陳雅惠認為，市府不動工一直追加預算，台中人當然都很希望有巨蛋，但一直追加預算也不是辦法，工程延宕太久，屆時巨蛋變「黃金蛋」也非市民之福。

運動局指出，巨蛋工程大跨度鋼結構及預力系統施工複雜性，招標結果未達法定家數流標，市府將持續積極招標及克服工程技術介面整合積極推動建設。