台灣不少民眾有乳糖不耐症，指身體無法完全消化乳糖，因此食用乳製品後，容易有腹瀉、排氣和脹氣的情況，因此會改喝燕麥奶、無糖豆漿等。減重醫師蕭捷健表示，有些人早上喝咖啡，會將牛奶改成燕麥奶、豆漿或杏仁奶，不過這類「奶製品」對於正在減重的人來說，都有最佳飲用時間，例如燕麥奶就適合運動前喝。

減重醫師蕭捷健在臉書粉專表示，燕麥奶其實就是精緻澱粉，蛋白質含量低，一份大杯燕麥奶可補充肌肉肝醣，相當於3分之2碗飯，而燕麥中的β-葡聚糖有助於降低膽固醇，因此燕麥奶還是比米漿更好，運動前若來不及吃澱粉，可喝1杯燕麥奶，能快速吸收補充肌肉中的肝醣，運動後也可喝1杯加入蛋白粉的燕麥奶，有助於增肌。

再來就是杏仁奶，蛋白質和糖分都很低，只含少量杏仁油脂，就能同於吃堅果，而堅果油脂富含Omega-3，有助於身體抗發炎，但小心不要過度攝取，會增加熱量，杏仁奶的熱量相當於去除蛋白質和乳糖的牛奶，適合在沒有運動的低碳日飲用。

而無糖豆漿是所有動植物乳製品中蛋白質含量最高，而且纖維最多、不含乳糖，升糖指數比低脂牛奶低，無論是運動前後或平常都很適合飲用，當餐蛋白質的攝取量不足時，在飯前可以飲用高纖無糖豆漿，能增加攝取的蛋白質和纖維含量，也可以讓血糖和胰島素的升高更為穩定，達到延長飽足感的作用。

最後全脂牛奶熱量是豆漿的1.3倍，乳糖含量是豆漿的2倍，蛋白質含量比豆漿低，脂肪含量比杏仁奶高，若計畫減重又想喝含全脂牛奶的拿鐵，建議每隔兩、三天飲用一杯。蕭捷健表示，若追求增肌或減脂，運動前後和低碳日都可喝豆漿，而運動前建議喝燕麥奶，低碳日喝杏仁奶，如果只考慮飲品美味度，就是選全脂牛奶。