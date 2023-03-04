章子怡在《演員的誕生》擔任導師，明（5日） 在八大綜合台播出的首集中，參賽者將重新演繹章子怡代表作品《我的父親母親》，以及當年由趙薇所演出，改編自真人真事電影《親愛的》虐心片段，神情逼真的精采演出，令眾人淚灑攝影棚，章子怡更直言：「我看到現在兩個手是麻的，兩位演員的演技，讓我完全能跟著走到你們的心裡面。」

節目因參與演員的演技水準及導師點評的犀利話題等引起熱烈討論。其中一段演員的表演，立刻讓章子怡陷入回憶殺，她細數，「當時有一場戲是要抱著碗、追著老師，接著碗碎了，我要坐在山坡上哭，但我真的哭不出來，因為當時不懂怎麼調動自己的情緒。」

接著她想起當時張藝謀導演對她說得一句話，至今印象深刻，導演對她說：「子怡，天馬上就黑了，我們就要收工了，妳就一個人待在這。」此話一出讓她感到緊張，開始想媽媽，才因此哭得特別有情緒。

除了演員們詮釋經典作品橋段，導師們也隨機讓參賽者即興表演，藉由比賽，將可見到參賽者因為即興劇情頻笑場後，惹的章子怡為此嚴肅的板起臉孔表達不悅，甚至還有選手被點評「演出失誤」後，不服氣解釋自己演出沒有失誤等，也使得《演員的誕生》自播出後在網路上聲浪不減，藉此，章子怡也向參賽者分享經驗：「演員在片場時會經常碰到不同預期的狀態，我覺得很多精彩的表演，也不是提前準備來的。」

此外，章子怡更分享演員這個職業是應該得到敬畏的，她感性表示：「演員毫無保留把自己的情緒、身體、心靈全都奉獻給一個跟自己毫無關係的角色，像我自己演過很多悲劇人物，我也知道在融入到角色裡後，會非常痛苦、跟很難走出來，這種奉獻是非常偉大的。」