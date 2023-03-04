Lily（右）甜美、Elly個性，姊妹倆風格不同。（美麗佳人雜誌提供）

Lily是文藝美少女。（美麗佳人雜誌提供）

Elly演了第一步恐怖電影《聰明鎮》。（美麗佳人雜誌提供）

小S的2個寶貝女兒17歲的許曦文（Elly）、將滿16歲的許韶恩（Lily）日前接受雜誌專訪，面對星二代身份，愈來愈受到公眾矚目的她們，一致認為學業和工作同等重要，「生活沒什麼改變，我還是一位學生，要過好自己的人生。」Elly 現在立定的首要目標是考上理想大學，偶爾有工作時也會全力以赴敬業去做。

對Elly和Lily而言，隨著曝光量變多，生活中最大的影響是頻繁受到關注，「若要說日常有什麼變化，印象最多的就是路上有時候會有人跟我說hi！我就會自然的回他們hi！」這也激勵她們成為更好的自己，Lily成熟地說到，世上沒有一個人是不努力的，只是有些人的努力被看見了，有些人的沒有，「不管何時何地，都要提醒自己 Think from people’s point of view！要尊重每一個人。」

這些年姐妹倆因為接了不少演藝活動，體驗很多人生的第一次，Elly逐步揣摩和拿捏自己和角色之間微妙關係，跟著角色身份一起長大。她去年參與演出改編自伊藤潤二作品《聰明鎮》，在劇中飾演蛞蝓少女，「接演前我跟著Lily看伊藤潤二的漫畫，因為故事畫風太可怕，有次看完晚上一直做惡夢，真的很恐怖。」

對首次演戲的她來說，雖然實現了從小想當演員的夢想，享受著拍戲當下，但苦於有點社交恐懼症，「覺得拍戲最具挑戰性的是跟其他演員交流，加上那時剛進劇組跟任何人都不熟，真的常常不知如何是好，要說什麼話？常會很緊張，但熟了之後就發現每個人都很好，很喜歡同劇的演員。」Elly 接著笑說最害怕的事還有訪談，就像現在回答訪問時也依然很緊張。

被歸類為文藝美少女的 Lily，喜歡一頭鑽入閱讀和畫畫的小宇宙，時常藉由文字書寫，展現「少女情懷總是詩」的氣質面貌，談及感興趣的藝術，她馬上亮起雙眸，爽朗燦笑道訴，「Sam Gillian、Van Gogh、奈良美智都是我相當崇拜的藝術家。」

她回想起最初喜歡上藝術，也是因為文字偶爾無法充分表現自己的想法或感受，「記得第一張滿意的畫作，是在小學的創作，題目是要畫六張 Post-cards of one theme. 我選擇的主題是摸不著的現實，那是我第一次去探討自己心裡的想法。」且多才多藝的Lily還熱愛擊劍、拳擊等帥氣運動，聲稱：「人生再忙碌，我也會抽空上泰拳課。」