Lily(右)甜美、Elly個性,姊妹倆風格不同。(美麗佳人雜誌提供)

Lily是文藝美少女。(美麗佳人雜誌提供)

Elly演了第一步恐怖電影《聰明鎮》。(美麗佳人雜誌提供)

小S的2個寶貝女兒17歲的許曦文(Elly)、將滿16歲的許韶恩(Lily)日前接受雜誌專訪,面對星二代身份,愈來愈受到公眾矚目的她們,一致認為學業和工作同等重要,「生活沒什麼改變,我還是一位學生,要過好自己的人生。」Elly 現在立定的首要目標是考上理想大學,偶爾有工作時也會全力以赴敬業去做。

對Elly和Lily而言,隨著曝光量變多,生活中最大的影響是頻繁受到關注,「若要說日常有什麼變化,印象最多的就是路上有時候會有人跟我說hi!我就會自然的回他們hi!」這也激勵她們成為更好的自己,Lily成熟地說到,世上沒有一個人是不努力的,只是有些人的努力被看見了,有些人的沒有,「不管何時何地,都要提醒自己 Think from people’s point of view!要尊重每一個人。」

這些年姐妹倆因為接了不少演藝活動,體驗很多人生的第一次,Elly逐步揣摩和拿捏自己和角色之間微妙關係,跟著角色身份一起長大。她去年參與演出改編自伊藤潤二作品《聰明鎮》,在劇中飾演蛞蝓少女,「接演前我跟著Lily看伊藤潤二的漫畫,因為故事畫風太可怕,有次看完晚上一直做惡夢,真的很恐怖。」

對首次演戲的她來說,雖然實現了從小想當演員的夢想,享受著拍戲當下,但苦於有點社交恐懼症,「覺得拍戲最具挑戰性的是跟其他演員交流,加上那時剛進劇組跟任何人都不熟,真的常常不知如何是好,要說什麼話?常會很緊張,但熟了之後就發現每個人都很好,很喜歡同劇的演員。」Elly 接著笑說最害怕的事還有訪談,就像現在回答訪問時也依然很緊張。

被歸類為文藝美少女的 Lily,喜歡一頭鑽入閱讀和畫畫的小宇宙,時常藉由文字書寫,展現「少女情懷總是詩」的氣質面貌,談及感興趣的藝術,她馬上亮起雙眸,爽朗燦笑道訴,「Sam Gillian、Van Gogh、奈良美智都是我相當崇拜的藝術家。」

她回想起最初喜歡上藝術,也是因為文字偶爾無法充分表現自己的想法或感受,「記得第一張滿意的畫作,是在小學的創作,題目是要畫六張 Post-cards of one theme. 我選擇的主題是摸不著的現實,那是我第一次去探討自己心裡的想法。」且多才多藝的Lily還熱愛擊劍、拳擊等帥氣運動,聲稱:「人生再忙碌,我也會抽空上泰拳課。」