Yin（右）和War不忘品嘗KTV美食，直呼最愛水餃。（大國文化提供）

因泰國BL劇《學長的愛情攻心計：愛情力學》爆紅的CP組合Yin和War將在明（5日）於新莊宏匯廣場Zepp New Taipei舉辦「蜜月小旅行」粉絲見面會，今（4日）接受台媒聯訪，得知2人在台買的「情侶裝」同款已被粉絲搶光，紛紛大笑直呼：「不敢相信！」還當場學了中文版，模仿林柏宏在《關於我和鬼變成家人的那件事》中口頭禪，用高8度喊：「不敢相信！」超標準的發音讓全場拍手叫好。

Yin提到，是因為自己錯估天氣，帶來台灣的衣服不夠暖 ，「一來發現真的還滿冷的」，便趕緊到附近的店家添購新衣，War也補充：「經紀人說如果要穿一樣的衣服，就直接買給你們穿，我覺得免費的當然好啊，才有這個情侶裝的誕生。」這次見面會的粉絲福利中最特別的是與30名幸運粉絲進行KTV PARTY，2人都坦言，是屬於不喜歡跟朋友去KTV的類型，「因為每次去都會放不下麥克風，唱個不停，唱到喉嚨都很不舒服」，因為他們正好都喜歡搖滾曲風。

Yin和War都是首度訪寶島，2日就提早來台，Yin說「泰國有很多主打台灣珍珠奶茶的飲料店，來台最想吃的就是珍奶，好奇到底台灣口味會是怎麼樣」，發現跟泰國賣的很不一樣，｜泰國很愛吃甜的，台灣口味比較和緩一點，我不喜歡吃那麼甜的。」他們還逛了九份老街和台北101，Yin分享：「老街那邊很多小吃攤販會講泰文，牌子上也都寫著泰文，很驚訝，我也很喜歡那邊的氛圍。」War也開心曬出自己與101的合照，笑說：「我覺得101太高了，怎麼樣都拍不下，才用很仰的方式來拍，有在附近逛街吃東西、拍照。」

接著談到拍攝《愛情力學》的趣事，War憶起，當初第1場拍攝的就是愛情戲，當時彼此都還不太熟悉，所以相當緊張，「我們約定好，如果不想要吻太多次，就一次做到位吧，都很認真把作品完成，在拍攝過程中也越來越有默契。」也大讚Yin很專業：「所以跟他工作起來很放心。」Yin也爆料，War是坐不住的個性，總會想去鬧別人，War聽到後笑說「這我無法反駁」，Yin接著補充「我們既是工作夥伴又是很好的朋友，雖然個性不同，但很開心能夠相處起來那麼順利」。

明天就是粉絲見面會了，Yin相當期待可以見到粉絲，「大家也等了很久，我們會用盡全力，把最好的演出獻給大家。」War則不忘提醒，明天在MakeAlive平台還有線上直播，保證會跟現場一樣好玩又精彩。