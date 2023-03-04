國泰金控今年首場校園實體徵才活動今於台大校園徵才博覽會熱烈展開，以「國泰N世代，N種未來我敢Try為主題，釋出6200名職缺。

五大職系包括儲備幹部、數位科技、財投精算、營運企劃、業務菁英，熱門職缺像是GMA、CMA、CIM等儲備幹部計畫，其中「數位科技」重點人才需求高達450位，較去年成長50％。

國泰金控各公司專業人資團隊與現場同學說明五大職系與職涯發展。（國泰金控提供）

國泰號召跨界人才，擔綱金融數位轉型的核心引擎，其中包括熱門AI領域，將加入智能客服阿發、雲端、區塊鏈、資料科學實驗室等團隊為創新服務帶入N種可能。

疫情帶來工作型態改變，讓企業除了端出薪資福利之外，「彈性工作」與「員工體驗」成為今年度吸才必要條件，根據LinkedIn 2022年全球人才趨勢報告中指出，當員工對於彈性工時與地點感到滿意時，員工感到快樂的比例為2.6倍，願意推薦他人該公司職務的比例是2.1倍。

因此，國泰金控今年在台大校徵一級戰區，特別打造「共享辦公」的實境職場環境，以「吸眼球」策略成功讓求職者停下腳步；國泰金控總經理李長庚今率領一級主管，包括國泰證券董事長莊順裕、國泰世華銀行總經理李偉正、國泰產險總經理陳萬祥、國泰投信總經理張雍川、國泰人壽發言人林昭廷等，親臨現場為求職者提供N種問題解答。

李長庚在現場祝福即將步入職場的Z世代同學，正面臨人生非常重要的選擇，事關到未來人生內涵與職涯發展，台灣諺語說：「站對位，卡贏過會打拳頭。」站對位置選對舞台，人生將相對容易，最近熱門話題是ChatGPT人工智慧發展會不會取代未來工作，都指出單調重複性質的工作將被取代。

「跨域、跨國界、跨產業」等專業整合能力才不容易被取代，期待Z世代一起加入國泰金控，國泰提供符合現代與未來所需要的跨界工作型態，包括行動辦公場域、數位發展與國際發展等，進入國泰金控，將有跨國、跨子公司、跨部門、跨專業歷練機會，訓練新鮮人成為跨界人才，不用擔心工作被AI取代，歡迎Z世代選擇國泰做為人生舞台，翻轉人生創造無限可能。

銀行、保險、資產管理是國泰的三大業務核心，而「人才」可說是最大的核心引擎，國泰不遺餘力打造能讓同仁展現舞台的機會。國泰內有跨4個世代的同仁，這幾年來積極推動數位轉型，最重要的就是mindset(思維)要改變，國泰做了很多努力，為每位同仁客製化數位課程，舉辦共享學堂，讓跨集團、跨部門之間有更多交流和互相學習的環境，這兩年陸續成立台中、高雄CDC資訊開發中心(Cathay Development Center)，吸引在地人才不再北漂，作為集團雲端開發基地，助攻東南亞業務。

疫情逐漸緩解，國泰金控是少數仍以混合式工作模式(Hybrid work model)的金融業者，為的就是提供同仁更彈性的工作環境、鼓勵思考創造，在面對嚴峻的市場經營和氣候變遷時，更能保有彈性因應外在巨變的不確定風險，非常歡迎各界菁英，一起成為國泰金融科技加速器的重要成員。

國泰攤位現場精心設計趣味的測驗，3分鐘猜出適合職系，五大職系包括須450位的「數位科技」職系，號召金融專業與數位趨勢的跨界人才，是國泰金融數位轉型的核心引擎；廣納5500位的集團「業務菁英」需要積極主動超級好聊能幫理財的交際星，提供優質客戶最有前瞻性的市場建議；也需180位「營運企劃」找尋能掌握紮實精密的營運機制，高速效率管控流程的計畫通；85位「財投精算」工作內容包括商品設計等。

新鮮人關注的「儲備幹部」找尋具備多元技能菁英，有金控GMA、銀行CMA，及人壽CIM三大計畫，招募逾40人，享百萬以上年薪、集團輪調培育，最快1-2年升遷到主管職。

根據美世2022人才報告指出，有96％員工希望公司重視永續發展，即是工作彈性與保障、多元公平與共融(DEI Diversity Equity and Inclusion)等面向。國泰從文化、政策、制度、互動四個層面打造多元包容的DEI職場，讓跨世代、跨族群、多元背景的同仁都能發揮潛能，除了在今年全面推動DEI微課程進行文化認知打底，舉辦領導力培訓強化管理層認知，制度面則確保日常營運流程無歧視、無差別化待遇，定期檢視優化流程，提供足夠資源以提升員工體驗。

舉例來說，全面檢視內部福利制度用詞無性別歧視，確保同性伴侶權益不受影響。並於內部建立更平等、頻繁的對話與回饋管道，強化內部溝通，搭建多元溝通機制，例如取消制服、公文簡化，此二項員工心聲，已完成內部制度改變。

為讓求職者更深度了解國泰及探索職涯，除了3月4日整日的台大校園徵才活動，當日下午亦於政大公企中心舉辦「JOB-TALK 徵才說明會」，現場安排專屬的一對一履歷健診。