外送員29歲陳姓男子疑與他人女友走太近，本月2日晚間新北市在板橋區萬安街外出接單時，遭人持棍棒毆打並強押上車。海山警分局獲報追查，當晚在桃園市龜山區萬壽路逮捕4名嫌犯，成功營救被害人，全案訊後依法送辦。

警方2日晚間7時許獲報，在板橋區萬安街1名男子遭人毆打後強押上車，警方展開調查，調閱周邊路口監視器，鎖定涉案車輛及行進路線，通報各單位進行攔截圍捕。當晚9時許在桃園市龜山區萬壽路攔下該車，逮捕嫌犯4人，查扣棍棒、束帶等證物，順利救出陳男，陳男身上多處瘀傷，無生命危險。

警方將蔣男等4人移送檢方偵辦。（王揚傑攝）

警方調查，陳男與嫌犯20歲蔣姓男子的女友過從甚密，引發蔣男不滿，故夥同3名友人至板橋區和平路，待陳男外送接單時，持棍棒毆打將其押上車並毆打。將陳男押上車後載至土城山區毆打，再繞至樹林、迴龍，於9時許在桃園遭警方攔截圍捕壓制。

偵訊後，警方依妨害自由及傷害罪嫌將全案移送新北地檢偵辦。