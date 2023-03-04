心血管疾病並非肥胖者或男性專屬，更年期後的女性更要提高警覺，依據衛福部110年死因統計調查，心臟疾病是女性國人第二號殺手，馬偕紀念醫院總院副院長葉宏一表示，女性更年期後，因為荷爾蒙降低，心血管疾病死亡率每5年會增加近一倍；對此，國民健康署分享護心5撇步，遠離心血管疾病風險。

國健署近日在臉書粉專發文指出，衛福部110年死因統計調查顯示，心臟疾病是女性國人第二號殺手，而女性十大死因排名中，心臟疾病、腦血管疾病及高血壓性疾病分別列第2、5、6位，佔當年度女性死亡總人數約23.6％。馬偕紀念醫院葉宏一副院長也指出，女性更年期後，女性荷爾蒙濃度降低，心血管疾病死亡率每5年會增加近一倍。

美國及歐洲心臟協會表示，女性更年期因卵巢功能退化，導致雌激素分泌減少，並出現生理、心理不適症狀，如熱潮紅及盜汗、憂鬱及睡眠障礙、內臟脂肪增加及罹患三高、代謝症候群等，皆會影響女性心血管健康。

對此，國健署提醒，女性更年期更要注意心血管疾病症狀與關心血管健康，並分享5招護心撇步：

▍均衡飲食

更年期婦女容易發胖，建議採取均衡飲食型態，例如減少糖、鹽及反式脂肪的攝取量，多吃蔬菜、水果及全榖雜糧，以白開水取代含糖飲料，以蒸、煮、汆燙取代油炸食物等。

▍規律運動

世界衛生組織建議，成人每周宜累積150分鐘的中等強度身體活動，例如快走、慢跑、騎自行車等運動，增加骨質密度、強健肌肉，預防骨質疏鬆，提高基礎代謝率，達到控制體重及BMI（身體質量指數），也可避免內臟脂肪增加。

▍放鬆舒壓

忙碌的工作與生活中，適度安排閱讀、旅行等休閒活動及運動，平時也可多與家人朋友談心，適時紓解壓力，心情也會跟著開朗。

▍向菸說不

菸草中的尼古丁等物質，會加速動脈硬化，讓血液黏稠、血管缺乏彈性，引起中風或心肌梗塞的危險，建議有吸菸的女性可以透過醫療院所戒菸服務門診進行戒菸。

▍定期健檢

國民健康署提供40～64歲民眾每3年一次、65歲以上民眾每年1次的免費成人預防保健服務，檢查如有三高異常，請定期追蹤，並遵照醫師處方用藥，切勿自行依症狀調整藥量或停藥。另外，可利用「慢性疾病風險評估平台」，輸入健康檢查數據，計算未來10年罹患慢性疾病之風險，並依風險等級改善生活型態，養成均衡飲食、規律運動及良好睡眠等健康行為，降低罹患心血管疾病風險。