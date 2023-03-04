俄羅斯流往歐洲的北溪天然氣管道，去年發生爆炸導致管道破裂，原因不明，當時各方就此事互相指責，此前莫斯科更要求美國提出無涉事證明。近日有消息傳出，俄羅斯擬封存受損的北溪管道，且認為與西方關係重修舊好的機會渺茫，因此沒有修復的計畫。

路透社報導，北溪管道是俄羅斯輸往歐洲的最大天然氣管道，每年輸送數百億立方米的天然氣，去年9月因不明原因發生爆炸而破裂，俄羅斯天然氣工業表示，就技術而言，修復管道是可行的，但一名俄羅斯消息人士透露，「莫斯科認為在可預見的未來，修復與西方的關係微乎其微，需要管道的可能性很小」。

消息人士指出，莫斯科認為北溪項目已經被「埋葬」。另有2名消息人士稱，俄羅斯雖目前沒有修復的打算，但仍保存項目，以備未來重新啟用的可能，如果歐洲進口美國LNG變得昂貴，可能會回頭向俄羅斯購買天然氣。

商業內幕報導指出，由於亞洲強勁的需求，這凸顯莫斯科已經放棄歐洲這個天然氣大客戶。大宗商品分析公司Kpler原油分析師卡托納（Viktor Katona）表示，除非戰爭結束，否則沒有修復北溪管道的意義。

管道爆炸後，美國、歐洲等官員旋即指控俄羅斯造成破壞，俄方堅決否認，且近期出具一份報告，要求美國證明沒有涉事。

遭受西方的制裁後，俄羅斯轉向亞洲尋找新的買家，從戰爭爆發以來，大陸成為俄羅斯石油和天然氣的主要買家，大量進口便宜能源產品。

卡托納表示，俄羅斯天然氣工業目前持續向「西伯利亞力量2號」投入資金，是條類似北溪的管道，但主要是將天然氣輸往大陸。他說「這項目是他們的第一優先，若要選擇投資，自然會將錢砸在更穩妥的選項」。