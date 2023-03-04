統一獅4日舉辦「2023年UNILIONS誓獅大會」，今年以不同方式呈現，邀請陳鏞基、胡金龍、唐肇廷、林安可4位球星與UniGirls一同走秀展現新球衣及商品。未能正選經典賽中華隊的林安可，一拿到麥克風就宣告：「不要再問我怎麼回來了」，讓在場的球迷笑聲不斷。

率先登場的「金鏞連線」勾手放閃，展示猛獅英雄主題球衣。胡金龍笑說：「穿上這件球衣，感覺自己都變年輕了。」平時喜歡釣魚的林安可提到最喜歡頭上戴的漁夫帽，之後去釣魚可以戴，林安可也分享自己在中華隊集訓時的收穫，他說：「去中華隊集訓期間，大家都是中職各隊好手還有旅外好手，看外面的世界再回來，覺得自己還不夠，回來要更努力」

走過漫長復健路的唐肇廷，去年下半季傷癒歸隊，他說：「季後和（陳）傑憲赴日訓練收穫很多，希望今年球季用得上，因為TAKE（潘武雄）賢拜也退休了，相信在比賽後半段自己責任也會變得比較大，所以就是準備好自己面對新球季。」

誓獅大會的重頭戲新人舞蹈表演，獅隊去年選進的投手宋文華、林詔恩、尹柏淮、鄭副豪，以及野手黃勇傳、林培緯、潘磊、田子杰等8位小獅全員到場換上灌籃高手球衣及高校制服裝扮秀舞技，一出場就使現場轟動。

左投林詔恩跟內野手黃勇傳跳得最賣力，不練舞的林安可在一旁看，笑說兩位學弟蠻放得開。其中林詔恩更獲其他幾位選手公認跳最好，宋文華爆料：「詔恩平時私下話很少，講話很小聲，但排練的時候就放很開，跳舞的時候比較像真的他。」最受好評的林詔恩結束表演換回球衣後，又變回害羞內向的樣子，他說：「因為練一天而已，一直忘記舞步，所以就放開來跳。」