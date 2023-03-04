新北市北宜路32.8公里財茂彎，今（4）日下午4時許1名重機騎士疑在壓車過彎時自摔，身體被卡在護欄出不來，新北市消防局獲報立即派員到場救援，經協助騎士脫困，騎士意識清楚，全身多處擦挫傷，隨後送往醫院救治。

消防局第四救災救護大隊長陳志瑋表示，北宜公路有6大危險彎道，財茂彎是台北往宜蘭方向的倒數第二個彎，該彎道有許多機車愛好者，會在彎道處路邊停等、攝影追焦，稍有不慎就會發生車禍，呼籲民眾經過該處應盡量放慢速度，以免發生危險。