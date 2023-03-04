位於桃園市中壢青埔，由輝泰公司建設的琴海社區，2015年完工後曾被稱為桃園指標性建案，但2018年住戶搬入後發現一連串缺失，其中電梯故障超過160次令人提心吊膽，質疑建商敷衍不解決。輝泰澄清，公司皆積極處理沒擺爛，該有的服務都會做好。桃市府建築管理處表示，經多次協調、催促改善未果，2日已開罰4萬元，限1個月內改善完畢，否則將按月加重處罰。

琴海社區住戶們今日在1樓大廳貼出布條抗議。（蔡明亘攝）

琴海社區建物外圍被貼上多張抗議字條，包括粗製濫造又擺爛、電梯關人16次、漏水屋及騙很大等字眼，管委會與多名住戶今聚集社區1樓大廳，在落地窗貼上顯眼字條「還我一個安全的家」，多名住戶聯合控訴多項缺失，包括地下3層樓長期漏水、消防設備未正常啟動、1樓與頂樓地板積水等。

社區住戶認為，缺失中最嚴重的就是電梯經常故障的問題。（蔡明亘攝）

住戶指出，最嚴重的情況是4棟大樓的6部電梯竟輪流故障，自2020年7月至今年2月，一般與重大故障紀錄各有65、79件，電梯關人事件則有16次，總計160件相當離譜，不僅發生過急墜事件，今年過年時還有一部電梯停擺20多天不能用，導致許多住戶每天搭電梯時都深怕發生意外。

住戶控訴，2度委託第三方檢驗公司檢測，分別驗出1800項、3400項缺失，今年2月複驗竟還有逾6成缺失未完成修繕。近年依循多個管道欲與建商協調，多項缺失遲遲沒解決，感嘆「所有可行辦法的試了」，今日才群起抗議，盼市府介入處理，盡速改善瑕疵並完成點交程序。

輝泰公司代表說明，社區熱心住戶關心公設議題，不過每人對點交想法不盡相同，公司皆積極處理，盡量滿足管委會要求。他慎重澄清，電梯從未發生過急墜事故，僅是維修後測試向上運行時「稍微震了一下」，他也秀出影片強調沒有那麼危險，電梯廠商都皆通過安全認證。

輝泰公司代表說，2次檢驗缺失的公司不同，對他們來說有失公正性、連續性與客觀性，因此只認定首次驗出的1800項缺失，經複驗後已減少至500多項，其中完全沒有重大缺失。他強調，市府已介入協調，輝泰會持續回應並提供該有的服務。

建管處指出，去年7月間曾邀建商與管委會協調，當時建商承諾1個月內會找出電梯異常原因與改善方法，豈料建商遲遲未給出交代。管委會便申請爭議事件調處委員會，去年11月決議建商應於1個月內改善法定點交項目與電梯缺失，但建商仍未完善處理。

建管處今年2月3度催促建商未果，已於3月2日開罰建商4萬元，並限1個月內改善完畢，依公寓大廈管理條例規定，凡法定點交項目缺失可歸責於建商，但建商若拖延不改善，建管處可依法裁罰4至20萬元。對於惡質建商，將按月連續並加重處罰4、8、16、20萬元到完成改善為止。