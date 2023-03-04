這個周末假日，有場隱身在旅館內的台日小型國際市集，中西區一家旅館業者以茶旅文化為主題，找來台、日共41家業者擺攤，活動限時2天，吸引許多遊客好奇一探究竟，台南市長黃偉哲4日也現身市集，鼓勵民間自發性的台日雙邊文化交流。

台南市U.I.J旅館長期致力藝文跨界交流，2019年透過線上雜誌與日本貿易振興機構，曾以咖啡為主題，舉辦1場台日咖啡市集，備受好評。因新冠肺炎疫情停辦3年。

業者今年改以茶旅文化為主題復辦，共有台灣、日本各縣市共41家業者擺攤，活動限時4日、5日2天，成為台南民間文創與新創界盛事，吸引許多遊客嘗鮮，黃偉哲4日到場鼓勵民間自發的台日雙邊文化交流，行銷台南市多樣化的民宿。

今年活動邀請日本7家業者擺攤，分別來自福岡、長崎、廣島、神戶、長野與山形，山形市與台南市為姊妹市。

這場茶旅市集隱身在旅館3樓，現場有茶器、茶點與布飾等相關攤位，活動需購票入場，業者找來台、日各家茶業品牌業者舉辦包括5場體驗工作坊、2場地方創生講座，假日吸引許多民眾體驗。

台南市政府鼓勵民間發起的國際文化交流，黃偉哲到場表達支持，感謝台日友好交流與品牌業者共襄盛舉，稱讚活動提供台南的創新能量行銷國際的機會，讓旅客認識不同的台南。

台南市觀旅局表示，正值台灣國際蘭展在後壁區開展，搭配白河、將軍區的木棉花季展開，一連串活動，遊客可從台南市郊區玩到市中心。