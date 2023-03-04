《驚聲尖叫6》精彩劇照。（UIP提供）

《驚聲尖叫6》精彩劇照。（UIP提供）

《驚聲尖叫6》精彩劇照。（UIP提供）

恐怖片《驚聲尖叫》系列推出最新續集《驚聲尖叫6》，除了上集原班人馬，還加入傑克查恩、亨利茲尼、莉安娜莉貝雷托、德莫麥隆尼、黛文尼科達、東尼雷佛羅里、喬許塞嘉拉以及薩瑪拉威明等新血，其中薩瑪拉更是繼2019年主演《弒婚遊戲》後，再度和該片的兩位導演馬特貝蒂內利奧爾平及泰勒吉列特合作。

雖然薩瑪拉是《驚聲尖叫》系列的新手，但她早就習慣了兩位導演翻轉恐怖類型的膽識，她形容馬特和泰勒都是非常優秀的說故事高手，更是《驚聲尖叫》系列的超級大粉絲，「他們在打造殺戮場面時真的是毫無保留也毫不手軟，這一點完全忠於《驚聲尖叫6》一片的驚悚暴力風格。」所以希望能夠把這部電影拍得完全到位。

而當馬特和泰勒打破他們「新片採用新演員」的默契，並且把完整的劇本寄給薩瑪拉後，她看完劇本發現自己被這部既有讓人料想不到的劇情轉折，又有極度血腥暴力的砍殺戲份的恐怖片深深吸引，於是馬上就答應參與演出，「這是我做過最容易的決定。」

薩瑪拉大讚馬特和泰勒執導的電影一向都是又酷又潮又好玩，「但他們也很清楚該如何拿捏分寸，讓故事以現實世界為基礎。他們也會讓演員盡情翻玩各自的角色，這一點完全融入這部電影的故事架構。」

該片將故事從郊區轉移到大都會，把電影拉到更大的格局，創造出無窮的潛力，薩瑪拉認為系列影迷一定會很開心，「這並不只是一部發生在小地方的恐怖故事。」她也表示在拍攝過程中獲得完全沒有預料到的經驗。「我的角色是一名大學電影系教授，專門研究恐怖片，」笑說：「在拍片時感到很害怕，我真的有被嚇到，所以我根本就不必演很大！」《驚聲尖叫6》將於3月10日與美同步在台上映。