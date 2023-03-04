為響應3月8日「國際婦女節」，桃園市政府4日舉辦「2023婦女節活動」，市府祕書長詹榮鋒指出，桃園堪稱是最照顧婦女的城市，5歲幼兒教育助學金、國中小免費營養午餐、生育津貼、凍卵補助、樂齡婦女社會參與等，還將成立唯一婦幼局。

婦女節活動中，由有桃園女力代表性的樂天女孩開場，詹榮鋒指出，桃園是最重視婦女平等及權益的城市，以聯合國永續發展17項目標推動各項婦女福利政策，消除貧窮、終止飢餓、健康福祉、優質教育及性別平等等，包含「國中小免費營養午餐」、「5歲幼兒教育助學金」，不同生命階段的女性也有「生育津貼多一胎加一萬」、「凍卵營養金」、「產後心理諮商」、「新住民照顧培力」及「樂齡婦女社會參與」等多項友善婦女政策。

為響應3月8日「國際婦女節」，桃園市政府4日舉辦「2023婦女節活動」。（賴佑維攝）

詹榮鋒又說，市府未來將成立全台第一、六都唯一的婦幼局，專責婦女和兒童事務，女性從家庭計畫生育至懷孕產前、產後及婦女職場發展給予全面的支持與資源讓每位桃園市民都可以獲得幸福。

婦女節除了樂天女孩外，還有武陵高中熱舞、新住民與原住民的載歌載舞、中高齡婦女帶動唱跳、桃青之星演出。此外亮點儀式邀請6位從高中至銀髮分處不同生命階段的女性與市府團隊一同啟動「永續向前行，婦女樂桃園」願景，展現桃園女力。