韓國影帝劉亞仁染毒風波越滾越大，涉嫌施打異丙酚、大麻、古柯鹼以及K他命等4種藥物，一夕之間變成「毒王」，原本他主演的作品也傳出換角，更有戲劇恐面臨禁播慘況；原先已拍好準備上映的Netflix作品《末日傻瓜》，因劉亞仁染毒傳出將無法播出，對此同劇男演員金英雄不忍了，發文埋怨「一切努力成為泡沫」。

劉亞仁從影帝變毒王後，演員生涯出現大危機，日前韓媒報導指出，Netflix在官方帳號宣布，《地獄公使》續作原定由劉亞仁飾演的角色，改為男星金聖喆出演，陣容已不見劉亞仁；而劉亞仁擔綱主演的Netflix影集《末日傻瓜》，早已拍好準備上映，如今最慘的狀況就是無法播出。

對此，同劇的資深男演員金英雄在IG發文，毫不掩飾他的無奈與不滿，還有心疼所有工作人員等同做白工的窘境，「記得接到電話通知被選上的喜悅，和第一次拍攝刺激的回憶，一切努力都變成泡沫」；金英雄認為劉亞仁的錯誤不該其他人一起承擔，字句中流露出作品恐無法播出，對整個劇組的不捨與難過。

金英雄最後也有感而發地表示，面對這種狀況，他這種沒那麼有人氣的演員該如何存活，找到自己的路，相當迷惘無助。貼文底下也湧入不少網友留言力挺，「觀眾會支持你其他作品的」、「加油，佩服你說出真心話」、「想到就難過，辛苦你了，劇組所有人都辛苦了」。

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