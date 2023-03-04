大陸全國政協十四屆一次會議周六下午3時在北京開幕。十三屆全國政協主席汪洋作工作報告指出，過去五年圍繞提升愛國愛港愛澳力量能力建設、推進粵港澳大灣區建設等務實建言，鼓勵港區委員就推動香港國安法制定實施。參與舉辦紀念台灣光復75周年主題展和海峽論壇·兩岸基層治理論壇等，加強與台灣有關黨派團體、人士聯繫。

中共總書記習近平等領導層出席大會。汪洋代表政協第十三屆全國委員會常務委員會作工作報告。這也是汪洋作最後一次政協報告，之後即將正式交棒給王滬寧。

提到過去五年工作的主要體會時，汪洋說，必須毫不動搖堅持中國共產黨的全面領導。這是人民政協必須始終恪守的根本政治原則，也是參加人民政協的各黨派團體和各族各界人士始終堅守的最大政治共識。

至於今後工作的建議，汪洋強調，深入學習貫徹中共二十大精神。圍繞服務黨和國家工作大局協商議政。認真做好凝聚共識增進團結工作。