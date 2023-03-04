Defensive shifts have not been banned.

Defensive shifts have been restricted.

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除了最近引起討論的投球計時器，大聯盟還為了增進球隊進攻效率，同時新增了禁止內野守備布陣的規定，但紅襪似乎找到了漏洞，今（4）對陣雙城的熱身賽，紅襪在守備時布署4位野手站在球場右半邊，但未因此遭到警告或判罰。

大聯盟對於禁止內野守備佈陣的定義為，二壘壘包兩側必須各站兩位內野手，且雙腳須踩在內野紅土，不得退到外野草皮上。紅襪抓準這項只明訂禁止「內野手」的守備布陣，今碰上雙城強力拉打型的重砲手賈羅（Joey Gallo）的打席中，紅襪擺出了內野維持4人，將左外野手塔皮亞（Raimel Tapia）拉至中外野、原本的中外野手杜瓦（Adam Duvall）站在右外野手前的特殊布陣。

在右半邊多放一個人，當然是針對賈羅，他在8年的職業生涯拉打比率為49.1%，一共轟出177發全壘打，但打擊率僅1成99，只是紅襪大費周章做出布陣卻沒收到效果，賈羅最終在這個打席獲得保送，隨後靠著法默（Kyle Farmer）的2分砲跑回分數。

紅襪本場由從背部傷勢復出的派克斯頓（James Paxton）擔任先發投手，投1.2局送出1次三振沒有失分，打線方面卡瑟斯（Triston Casas）、馬格爾（Reese McGuire）皆有全壘打貢獻，終場紅襪以9比4打敗雙城，春訓5戰仍保持不敗。