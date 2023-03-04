台南科技園區（南科）最佳「戴」言人戴資穎，連續6年與南科人有約，今在「運動在南科」活動進行羽球友誼賽，由小戴與南科盃高雄園區組前ˇ強代表的群創光電「雄厲害」隊，與台南園區組前4強球隊代表的台積電、瀚宇彩晶組成「南霸天」隊交戰，最後小戴的「雄厲害」隊靠著團隊默契，守住球賽最後的勝利！

疫情解封後，南科管理局今日號召3,000多名南科人攜家帶眷健康快樂齊步走，正式啟動「2023運動在南科」系列活動！

開場由參加健走的民眾，跟著舞台上果凍老師動次動次的節奏做暖身操後，鳴槍起走；在健走路線沿途共設置7個中繼站，包含康寧、台積電、南茂、群創、啓碁、聯電及南科考古館，各中繼站分別準備運動飲料、巧克力及穀物棒等豐富補給品，為健走民眾加油打氣、補 充水分及熱量，一起讓南科人開心走、健康動！

南科管理局透過健走、球賽等系列活動，與園區廠商共同促進員工身心健康，營造友善職場環境，與在地南科廠商共同照顧員工健康，下半年還有許多專屬南科人的運動賽事。