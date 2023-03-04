這是在拆房？新北市新莊區中港一街上1處市場的轉角，遭廢棄物堆成如小山，不僅有廢棄的家俱外，還參雜了不要的籃子、桶子，甚至用來包裝雞蛋的透明塑膠外盒垃圾也被丟棄在此，拍下照片的女子無奈表示「一早看到這樣，超傻眼的！怎麽做生意呀！」；對此，網友也不意外表示「台灣日常」、「在新莊常常有這種情況」。

一名女子在臉書社團「愛新莊我是新莊人」發文，並上傳2張照片，從照片中可見，一處市場的路口轉角堆積「廢棄物」有如小山，仔細一看除了椅子、櫃子，壞掉的門板外，還可看見一些不要的籃子與桶子，還有用黑色垃圾袋裝的大型物品，甚至，還可看見拿來裝雞蛋透明塑膠盒垃圾也被丟棄在這；對此，原PO不禁感嘆，在新北市新莊區中港一街上，「一早看到這樣，超傻眼的！可以這樣丟嗎？怎麽做生意呀！」。

女子在新莊1處市場轉角發現廢棄物推積如小山，她看到此景超傻眼表示「這樣怎麼做生意」。（翻攝自臉書愛新莊我是新莊人）

貼文一出，網友紛紛留言表示「這應該是有人約收大型垃圾，然後一堆人趁機也亂丟」、「有人丟就跟著丟，正常」、「這是...拆房嗎」、「台灣日常」、「超沒水準的」、「在新莊常常有這種情況」、「照片滑過還以為房子倒塌嚇死誰啊！真的夠誇張」、「水準超低！且是黃網路口處還能這樣放置...該罰吧」、「新莊的特色」。