雲林縣府自2018年起加強改善農路安全，不少是50、60年前農地重劃開闢農路之後就未修繕過的馬路，縣長張麗善表示，中央補助款仍維持1公頃只補助25萬元；此外農田水利會改制公務機關以來，雲林農民屢屢陳情無水可灌，她將一併陳情中央農水署、水利署。

雲林縣農地8 萬1000公頃，全縣總面積62％，農水路是農民的生存命脈，張麗善上任後陸續勘查20鄉鎮市的破損農路，縣府過去4年農路修繕費用達4、5億元，需求逐年攀升。

雲林縣長張麗善（右四）到崙背鄉勘查農水路損壞情形，聆聽縣議員李明哲簡報。（周麗蘭攝）

日前張麗善到斗南、崙背勘查破損農路，全都是50幾年前農地重劃後未修繕過的農路，路面龜裂、凹凸不平，有些只有級配路面。她承諾，農路改善將分為3階段，影響安全先做，破損堪用的次之，美觀再次之。

張麗善說，農水路更新計畫已刻不容緩，必須給農民一條安全下田、回家的路，她會勘這麼多條農路，有的還保持50年前的級配狀態，農路更新費用中央維持1公頃只補助25 萬元，去年蔡英文總統到雲林時，她當面陳情1公頃至少要補助40萬元，農委會主委陳吉仲也在場，但迄今沒有下文。

張麗善表示，勘查破損農路聽到農民苦水滿腹，許多反應水井抽不到水、輪灌也分配不到，耕作大環境對農民不公平，甚至雪上加霜，中央希望農民種植節水作物，雲林縣府也努力宣導，但農田水利會改制公務機關也應要確實扮演協助農民的角色。

她強調，農水署應該通盤檢討農水路灌溉、排水的功能，就她親眼所見，很多灌排都已經崩塌，水流到一半就斷了，希望水利署、農田水利署通力合作，讓農民不要老是為水操心，她也會繼續以縣長身分向中央陳情。