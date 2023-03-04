春季各類花開，新北市轄內有嬌嫩櫻花外，還有花色艷麗的杜鵑花，景觀處近期舉行「2023新北蒔花好綻」，推廣北台灣最美的「景觀廊道」雙泰產業道路，該條道路穿插10萬餘株杜鵑花，一路綿延20多公里，適合民眾騎車或健行賞花，另外，本月19日前萬里區瑪鋉運動公園及觀光公園也有萬金杜鵑花展。

景觀處指出，雙泰產業道路位在新北市雙溪和泰平里間，坡道平緩，透過修剪及複層次植栽種植手法，沿途有不少綠樹和觀花植物，春天除了賞杜鵑花外，也可見滿地的山櫻花花瓣，秋天則可欣賞滿谷的芒花，周邊更有繡球花等花卉，儼然是北台灣最美的景觀廊道。

新北市雙泰產業道路穿插10萬餘株杜鵑花，一路綿延20多公里，號稱北台灣最美的景觀廊帶。（景觀處提供）

不少民眾都會前往「蘭平千里」觀景平台，眺望東北角山海景觀，一路走在雙泰產業道路間，可見紅色、粉色、白色杜鵑花朵，相當美麗。

景觀處表示，新北市萬里、金山區的杜鵑花產量和質量為全國之冠，民眾除了前往雙泰產業道路，也可至萬里觀光公園欣賞「流瀑」濕地及「湧萬金」噴泉等賞花秘境，另外萬里瑪鋉運動公園也邀請國際知名塗鴉藝術家繪製互動式塗鴉，並在瑪鋉溪沿線設置夜間投影，日夜都能賞杜鵑。

民眾賞花之餘也可造訪周邊老街商圈，像是走海線可前往訪中角灣、金山老街及龜吼漁港等，山線則可至淡蘭古道、三貂嶺生態友善隧道、平溪老街等，無論山線或海線都有特色咖啡廳。

景觀處長林俊德表示，新北市已完成10條景觀廊道，喜歡賞花的民眾可搜尋臉書「賞花快報」粉絲專頁點讚並追蹤，得知即時花況，另外喜愛賞櫻的民眾可搜尋「新北蒔花好綻-浪漫櫻花季」網站(https://www.cpqweb.com/ntpciflower/index.html)，追蹤最新資訊。