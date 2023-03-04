台南台鋼獵鷹今日展開「女力時代」主題周，首日對戰高雄全家海神，雙方開局高強度防守，呈現比分拉鋸，上半場獵鷹多處於落後，易籃後靠著阿修羅、布拉肆虐禁區，一鼓作氣兩人共得33分扭轉戰局，最終獵鷹以107比100取勝，也創造歷史由代理總教練的馬怡鴻收下台灣職籃首位女性教練第1勝。

德古拉前兩役受膝傷困擾休兵，此役傷癒復出，獵鷹再擺出「拉拉山」三塔，雙方肉搏戰兩隊上半場累積31次犯規，不過獵鷹禁區遭對手嚴加看管，並沒有好的出手選擇，得分落在本土球員身上，胡凱翔次節獨得10分、谷毛唯嘉及簡偉儒各6分，半場結束53比59獵鷹暫時6分落後。

第3節海神庫薩斯因陷入犯規麻煩僅上場近3分鐘，對手最高的只有211公分的波捍能，獵鷹趁勢頻頻在禁區逞威，阿修羅、布拉聯手砍下22分，助隊在決勝節前超前戰局取得1分領先，末節獵鷹在進攻防守策略上執行到位，持續擴大領先，終場獵鷹以107比100在主場取得近期4連勝，同時賞海神5連敗，鞏固排名第2的位置。

馬怡鴻助理教練今日代理主帥，成為台灣職籃首位女性總教練，並領軍收下執教首勝，賽後她表示，「在昨天得知要做臨場調度，也因為每個教練都有自己的想法，那我也是針對除了孟竹哥攻守兩端的系統，再加上我自己的一些東西，這場不管是在情緒或是打法上，我希望他們變得更靈活點，所以在這點一直去做溝通，上半場落後的時候，心情上壓力大，球員給我的反饋是比較浮動性，進到休息室就想把比較不確定的因素調整，按照這個步驟再去修正，下半場就有慢慢收到成效。」

直到賽前仍陷入緊張與焦慮的馬怡鴻教練，她把今日勝利歸功於球員，「比賽開始後就融入到狀況中，緊張焦慮感就不見了，最主要還是很謝謝球員們，只有我相信他們，他們也願意相信我的時候我們才能一起往前進，也很感謝球團給我這個機會，一起創造歷史。」

獵鷹總經理錢韋成讚賞今天馬姐的表現，「其實小馬平常就是很投入訓練的人，對球員的習性、狀態以及孟竹教練的體系都很了解，所以今天臨場調度的表現無可挑惕，也感謝小馬臨危授命，恭喜她創造籃壇歷史。」