職場上有許多眉角，不慎觸犯可能會惹禍上身。一名職場新鮮人表示，日前公司指派了新專案，他迫不及待發表意見，雖然上司聽了頻頻點頭，但專案負責人卻笑說：「我該讓賢了」，這時他才發現自己太愛出頭。貼文一出，有網友直說「最討厭這種」，甚至還有人分享相關經驗，因為讓老闆太過看重，最後慘遭職場霸凌。

原PO在論壇《Dcard》發文表示，目前待的公司是他第一份工作，待了一個禮拜後，仍有滿腔的熱情。而上周公司指派了一個新案子，原PO才看完大綱，馬上依據自身專業，滔滔不絕地發表意見，期間還不時對到上司肯定的眼神，不斷附和他的想法。

正當他志得意滿時，該專案的總負責人突然發聲，笑說：「我該讓賢了」，這番話讓原PO瞬間怕爆，驚覺好像自傲過頭，直說：「不知道往後我能不能順利繼續待著，但願平安啊」。

貼文曝光後，馬上有網友分享自身經驗，表示前一份工作到職的第一天，老闆就當著組長的面對他說：「好好學！把它幹掉！」不料這名網友竟因此慘遭職場霸凌長達3個月，後來終於受不了，自行選擇離職。

其他網友也認為，「強出頭、愛表現」絕對是職場中的大忌，紛紛留言，「默默在公司混吃等死，才是職場的真諦」、「只要在乎你的薪水每個月有沒有入帳就好」、「負責人：爽啦！有人扛囉」、「職場上最討厭這種人」、「完了…你工作做不完了」、「能力只是個門檻，會演戲才能上位，這樣不上不下的就容易被搞」。

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