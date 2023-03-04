台中市政府衛生局為因應防疫措施鬆綁，提升市民保護力，即日起至20日，全市30家衛生所推動「疫苗＋1、健康有禮」活動，活動期間於衛生所COVID-19疫苗專診接種COVID-19疫苗者，均可獲贈健康好禮福袋，另，各衛生所也特別開設夜間及假日疫苗接種專診，提供上班族方便的接種服務。

衛生局表示，活動期間各衛生所特別開設夜間及假日疫苗接種專診，提供上班族更方便的接種服務，呼籲「未曾接種任何1劑」、「尚未完成基礎劑」及「6歲以上、今年1月1日起未接種過莫德納BA.4／5次世代疫苗，且於前1劑間隔達12周（84天）以上」的市民，盡速前往接種，也歡迎職場朋友下班相揪打疫苗。

台中市政府衛生局即日起至20日，全市30家衛生所推動「疫苗＋1、健康有禮」活動，活動期間於衛生所COVID-19疫苗專診接種COVID-19疫苗者，均可獲贈健康好禮福袋。（台中市衛生局提供／潘虹恩台中傳真）

衛生局指出，依據中央疫情指揮中心說明，接種次世代疫苗追加劑者比至少接種2劑單價疫苗者，減少73％住院及56％的急診風險。統計至3日上午8時止，台中市完成COVID-19疫苗接種有875萬9254人次，其中莫德納次世代雙價BA.4／2疫苗計接種有45萬4768人次，為全國次世代疫苗接種量最高縣市，顯見市民對健康的重視與行動力。

衛生局說明，全市下周預計有347家COVID-19疫苗合約院所將提供BA.4／5疫苗接種服務，單周共計可提供8萬354劑疫苗接種量能，疫苗量充足，民眾除可至衛生所專診接種外，也可至疫苗預約平台及合約院所預約接種；另外，文心森林公園天天開設外展接種站， 8日起也將配合2023世界棒球經典賽於好運來洲際宴展中心旁貨櫃屋開設接種站，免預約、隨到隨打，歡迎民眾前往接種。