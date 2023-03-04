兩個人相處最重要的是溝通，如果遇到意見不合，動不動就大搞冷暴力，著實讓人心累，《搜狐網》運勢專欄點名4星座最討厭冷戰，若是另一半遇到問題總是冷處理，會讓他們恨不得趕緊分手，免得氣壞自己。

▍牡羊座

牡羊座個性耿直，無論是生氣、吵架或是其他事情，都習慣說清楚、講明白，他們認為在一段感情中，所有的不滿都是可以溝通的，在盛怒之下，對方只要給他們台階，牡羊座甚至能夠很快就言歸於好，唯獨冷戰會讓他們感到無計可施，甚至足以將他們逼瘋。

▍雙魚座

雙魚座多愁善感、較為神經質，談戀愛時就想一直陪在對方身邊，和對方分享生活中的大小事。然而他們最不能接受的就是另一半搞冷戰，這會讓原本就敏感的他們更容易胡思亂想，並且認為對方在無視自己，因而提出分手。

▍射手座

對於射手座而言，兩人一旦意見不合或是發生矛盾，溝通是很重要的，然而一旦陷入冷戰，問題就永遠得不到解決，即便一時和解，日後還是會出現同樣的問題，當積累的失望越來越多，射手就會結束這段令人感到疲憊的關係。

▍巨蟹座

巨蟹座個性很矛盾，當他們不開心時喜歡搞冷戰，但是他們無法接受另一半的冷暴力，因為巨蟹內心敏感多疑，容易患得患失，只要對方不理他們，他們就會認為自己不受到重視，時間久了，就會真的失去他們了。