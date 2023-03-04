警方護送賴男回家，他還不忘給員警一個擁抱。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

北市警內湖分局西湖派出所日前獲報，有名男子喝到爛醉竟躺在大馬路上，遂即派遣線上巡邏員警尤宗坤、唐志成趕赴現場。

員警到場後見險象環生，立即合力將爛醉的賴姓男子攙扶到路旁實施管束，以免發生交通事故而導致傷亡，並同步通知119救護人員到場檢傷。

員警起初先試著喚醒賴男，但賴男早已喝得泥醉無法回話，員警檢查他身上所攜帶的背包，才得以知悉其身分。後來賴男逐漸清醒，口齒不清地詢問「我在哪裡..」，員警無奈回答「你剛剛躺在馬路上，差點被撞」，賴男配合員警解鎖手機，才順利聯繫到其母親到場。

救護人員檢視賴男身體無恙，員警即將賴男交由其母親照護，但因為身材魁武的賴男還無法獨自行走，員警擔心母親一人扶不動，兩員遂與賴男母親一齊將他攙扶穿過數個路口，成功將他護送返家，賴男在進家門前，還不忘給辛苦的員警一個「愛的抱抱」，直說你們辛苦了，讓員警是好氣又好笑。