台灣新冠肺炎疫情逐步解封，今年再掀一股運動潮，台南市古都馬拉松2萬人報名創下近年新高，南科管理局4日舉辦的「運動在南科」健走活動吸引3000名員工與社區居民參加，台灣羽球天后戴資穎登場打表演賽，民眾更將羽球館800個座位擠爆。

台灣疫情解封戶外運動人口跟著成長，台南市5日登場的古都馬拉松2萬人報名創下近年新高。台南科學園區共有9萬2000名員工，南科管理局4日舉辦「運動在南科」健走活動，限定南科員工與社區居民參加，報名創下近年新高的3000人。

南科管理局4日舉辦「運動在南科」健走活動，共吸引3000名南科員工參加。（南科管理局提供／程炳璋台南傳真）

「運動在南科」活動已連辦6年，園區多家企業每年都熱情參與，鼓勵員工運動，今年仍有康寧、台積電、南茂、群創、啓碁、聯電及南科考古館企業參加，並在路線中途設置補給站。

南管局表示，南科內部路跑風氣鼎盛，多家企業都有成立路跑社團，每周三晚上有數百人自主響應南科夜跑團練跑活動。

「運動在南科」活動代言人是台灣羽球天后戴資穎，她每年都應邀參加羽球友誼表演賽，今年戴資穎與高雄園區的群創光電組隊，出戰台南園區台積電與瀚宇彩晶兩隊組成的隊伍，全場800名觀眾擠爆羽球館，「小戴」的隊伍最後靠著團隊默契，帶走勝利。

台南市長黃偉哲參加活動，提到運動對於多數處在室內活動的科技人十分重要，有健康的身體才有好的職業生涯，祝福台灣的科學園區明年的年產值邁向5兆。