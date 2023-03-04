桃園市3月1日起對設籍桃園、40歲以上肺癌高風險族群，提供免費肺部低劑量電腦斷層檢查，桃園市衛生局表示，前3天已經超過1000位民眾申請，目前估計約開放2萬5000名，符合資格民眾可盡速預約。

衛生局表示，桃園市補助檢查對象優於中央，年齡向下延伸至40歲，40歲至44歲女性或40歲至49歲男性，且父母、子女、兄弟姊妹曾罹患肺癌之民眾或40歲至49歲且吸菸史達30包1年以上民眾都符合申請條件，可至衛生局預約平台申請免費篩檢。

桃園市3月1日起對設籍桃園、40歲以上肺癌高風險族群，提供免費肺部低劑量電腦斷層檢查。（桃園市衛生局提供）

若是符合國民健康署對年齡介於50至74歲具重度吸菸史者，及50至74歲男性或45至74歲女性具肺癌家族史者，提供肺癌篩檢服務，也會協助轉介。

衛生局呼籲， LDCT並不能預防肺癌的發生，為了自己的身體健康還是要勇於拒菸和戒菸，避免吸入過多油煙，處在懸浮微粒、化學物質環境中，更要做好自我防護，並且規律運動、均衡飲食及維持良好的生活型態，增強自我防護、減少疾病威脅。更多肺癌篩檢相關訊息，可至桃園市政府衛生局首頁查詢。預約平台網址：https://health.tychb.gov.tw/tyhpPublic/。

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