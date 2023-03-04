台中市后里區智生路一棟透天厝民宅，今天凌晨發生大火造成3死1傷的慘劇！檢警今天下午會同法醫相驗，原在外地工作的二兒子趕回，難掩喪失雙親與兒子葬身火窟的悲痛！他說因在外地工作沒有住家裡，半年前「阿嬤」剛走，如今回來又面對雙親與兒子逝世。警方指出，3名死者被高度濃煙嗆傷、送醫不治。

后里區三代同堂深夜惡火帶走3條性命。火調鑑識人員今天一早圍住封鎖線調查起火原因，68歲及66歲的老夫妻2人，還有大兒子跟23歲的孫子都是睡在三樓2間房間，二樓則是有小兒子夫妻檔跟孫子、孫女，1樓是堆放資源回收分類和停放機車。

后里區智生路一棟透天厝民宅，今天凌晨發生大火，造成3死1傷的慘劇！三樓應該是木造房間，卻全被燒成一片焦黑。(消防局提供)

三名不幸往生者被送到大甲火葬場，今天下午檢察官會同法醫和警方前往相驗，原本在外地工作的二兒子趕回，哽咽不捨的說，因為他在外地工作沒有住家裡，接到弟弟打電話說「家裡著火」，他趕回看到原本三樓應該是木造的房間，卻全被燒成一片焦黑。

原在外地工作的二兒子趕回，難掩雙親與兒子葬身火窟的悲痛。(民眾提供)

二兒子指出，后里住家三樓有神明廳，但只有在祭拜祖先或大節日才會點燃燭火。阿嬤半年前才剛走，神明廳依習俗應該沒有點香祭拜，不清楚起火原因為何？禮儀社人員引導祭祀往生者，二兒子邊念祝文，雙手卻不停的拭淚，讓人目睹亦不捨與鼻酸。

台中市政府表示，民政局長吳世瑋特協同后里區長賴同一，代表市長前往關懷慰問，並發送慰問金一萬元，同時協助安置家人入住后里飯店。警方指出，經檢警相驗後，三名往生者都因被高度濃煙嗆傷、送醫不治。