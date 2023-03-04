法國過去一周出現奇妙的景象，一群人開著高級車、蜂湧至北部海岸，有些人甚至自備海灘車，在沙地上來回穿梭尋寶。原來是當地傳出有古柯鹼被沖上岸的消息，瞬間引爆一股「淘毒」熱潮。不過警方立刻發出警告，非法持有毒品最高可判處10年徒刑，同時增派人手巡邏，阻止民眾觸法。

根據英國《衛報》報導，警方上月26日先在諾曼第（Normandy）北端的內維爾（Néville）海灘出現數個總重850公斤的防水密封袋，隨後在本月1日又在濱海維克鎮（Vicq-sur-Mer）海岸發現6個袋子，總計兩次尋獲2.3噸的古柯鹼。警方估計這批毒品若流入街頭，總價值可高達1.5億歐元（約新台幣48.7億）。

Bags containing 2.3 tonnes of cocaine wash up on Normandy coast https://t.co/KZwZR92f03 — The Guardian (@guardian) March 2, 2023

警方調查人員表示不確定這批毒品的來源，初步推測可能是走私者為避免查緝，故意從船上扔下，或是因為天氣惡劣，導致海象太差而散落。當地檢察官表示，這類毒品的純度可能高達80%至90%，非常危險，在2019年就有一名年輕人，因為吸食打撈上岸的古柯鹼而死亡。

報導指出，法國政府去年總共查獲27噸古柯鹼，比起10年前，數量增加了五倍之多，顯示歐洲正面臨走私和用毒人口增加，而絕大多數古柯鹼經由荷蘭的鹿特丹和安特衛普、德國漢堡，以及法國勒阿弗爾等北部港市進入歐洲。

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