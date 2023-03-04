天后蔡依林不久前到義大利米蘭時裝周看秀，她的穿搭也成為話題，時尚又不失她特有的獨特風格，在看秀後她也化身觀光客，在當地愜意旅遊。蔡依林離開米蘭後，在IG驚喜打卡到冰島親眼見到極光，還換上設計感十足的泳衣展現火辣曲線，讓粉絲看了臉紅心跳。

蔡依林今（4日）在IG更新近況，分享多張在冰島旅遊的美照，自詡是「微笑大使」，走訪冰島各個知名景點，包括冰川、藍洞、藍湖和極光，雀躍表示，「一套玩到底挑戰成功」；而冰島的極光不是想看就有，沒想到蔡依林一去就遇到，被大讚「人品爆發才會在冰島看到極光欸」。

蔡依林在冰島藍湖泡溫泉，換上設計感十足的泳衣，展現曼妙身材。（圖／摘自蔡依林IG）

在一系列美照中，看到蔡依林在藍湖泡溫泉，她換上一套花樣華麗的連身泳衣，坐在礁石上露出一雙勻稱的蜜大腿，雖然上身包緊緊，但還是藏不住她婀娜多姿的火辣曲線，給網友們大飽眼福。

在蔡依林一系列美照下，粉絲們也都驚呼她凍齡美貌，紛紛留言表示，「姊太美了吧，永遠18歲的感覺」、「笑得好甜，甜到我都快被融化了」、「天使臉蛋、魔鬼身材就是說蔡依林吧」、「不相信這樣42歲，保養太好了」、「羨慕女神去冰島看到極光，太幸運了吧」。