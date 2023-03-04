總統蔡英文「論文門」爭議，2019年10月8日，倫敦政經學院(LSE)曾在官網貼出聲明為蔡英文博士學位背書。旅美學者林環牆透露，英國ICO 資訊特任官辦公室批准大英圖書館可拒絕回答有關蔡英文所謂「博士論文」的問題。林環牆質疑，英國ICO 顯然已加入一項集團計畫，以掩護蔡英文的論文門醜聞。

林環牆今(4日)在臉書粉專發文表示，英國ICO顯然已加入掩護蔡英文論文門醜聞的集團計畫。獨立記者理查森（Michael Richardson) 剛剛在他的部落格寫一篇很長的評論，指出英國ICO 資訊特任官辦公室（ICO）愛德華（John Edwards）批准大英圖書館可拒絕回答凡有關蔡英文所謂「博士論文」的問題。

林環牆分享理查森3月3日針對英國ICO的評論：「英國官方與台灣官方，看起來對學術倫理的堅守，已雙雙沈淪。10年前，英國倫敦政經學院爆開『格達費金錢交換博士學位』的醜聞，殷鑑不遠。但英國倫敦大學及倫敦政經學院，並沒有記取教訓，真是丢臉！」

林環牆質疑指出，根據過去與英國ICO交手的親身經驗，他對理查森3月3日評論的解讀是，英國ICO 顯然已加入一項集團計畫，以掩護蔡英文的論文門醜聞。