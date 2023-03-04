南投縣立委補選，民進黨蔡培慧（左）以1925票的差距，贏過國民黨林明溱（右）。（資料照片合成）

南投縣第2選區立委補選開票結果出爐，中選會指出，依據南投縣選舉委員會開票統計結果，得票數最高得候選人為民進黨籍蔡培慧，中央選舉委員會將於3月10日舉行委員會議，審定選舉結果，並公告當選人名單。《中時新聞網》也將各選區票數製作成一圖表，讓讀者可以一目了然，藍綠雙方在各鄉鎮得票差距。

第10屆立法委員南投縣第二選區缺額補選，今（4）日投票，根據中選會公告，候選人名單及號次分別是（1）蔡培慧（2）林明溱（3）魯昱君 （4）陳聰鑑。南投縣第二選區包括南投市、竹山鎮、集集鎮、名間鄉、鹿谷鄉、水里鄉及信義鄉，俗稱濁水溪線。

根據南投縣選委會資料，南投市選舉人數為8萬0075人、竹山鎮4萬4021人、集集鎮8812人、名間鄉3萬1284人、鹿谷鄉1萬4708人、水里鄉1萬4012人及信義鄉5500人，總選舉人數為19萬8412人。

中選會表示，此次立法委員缺額補選選舉人數19萬8412人，投票人數9萬1964人，投票率為46.35％。開票結果，4位候選人，得票數分別為民進黨推薦的蔡培慧4萬5218票、國民黨推薦的林明溱4萬3293票、國家公義運動黨推薦的魯昱君421票、無黨籍陳聰鑑2528票。

中選會說明，此次立法委員缺額補選當選人的任期，將至第10屆立法委員任期屆滿之日為止。